Buenos Aires, 18 octubre (NA) – Aldosivi dejó escapar un partido increíble en los últimos minutos y perdió por 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Ciudad de Río Cuarto, la visita ganaba con el gol del delantero Andrés Vombergar, aunque Ibrahim Hesar igualó y Gabriel Alanís dio vuelta el resultado en 42 minutos del complemento.

La derrota sostiene al equipo que dirige Javier Sanguinetti en zona de descenso por tabla anual, seis puntos por debajo de Deportivo Riestra con un partido más, mientras que Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido por promedios, alcanzó las nueve unidades en el torneo.

Con la soga al cuello, el “Tiburón” recibirá a Belgrano el domingo 25 de octubre a las 14:45, mientras que los dirigidos por Rubén Forestello visitarán a Barracas Central, el mismo día a las 21:30.

Aldosivi comenzaba lo que parecía ser una tarde positiva en Córdoba a los 22 minutos de la segunda parte, cuando el exdelantero de Banfield Andrés Chávez puso a correr a Agustín Palavecino por izquierda, cuyo remate fue tapado por el arquero Lautaro Herrera, aunque Vombergar apareció para empujar el rebote al gol.

La igualdad llegó a los 39 minutos de la segunda etapa, con un centro desde la izquierda que fue peinado por Ibrahim Hesar, a quien le quedó un rebote pocos segundos después y, con un buen zurdazo en el que conectó plenamente con el empeine, metió la pelota por el rincón derecho del arquero rival.

En 41 minutos, un pase largo habilitó por izquierda a Gabriel Alanís, que pudo esquivar al arquero Ignacio Chicco, que estaba increíblemente adelantado y afuera del área grande.

Así, el carrilero izquierdo solo tuvo que definir ante el arco libre para generar el desahogo del público local, que gritó el tanto de forma apasionada aunque su futuro en la segunda categoría ya esté confirmado.

Agencia NA