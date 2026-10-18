La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, intervino ante una picada no autorizada en la vía pública, detectada por personal del Cuerpo de Patrulla Municipal durante recorridas preventivas.

El hecho ocurrió en la zona de avenida Monseñor Zabala y Ayacucho, donde dos vehículos detenidos ante un semáforo iniciaron una competencia de velocidad al habilitarse la luz verde.

Ante esta situación, los agentes realizaron un seguimiento e interceptaron, gracias al trabajo conjunto con las cámaras del COM, ambos rodados en distintos puntos: un Volkswagen Fox en avenida Monseñor Zabala y Strobel, y un Volkswagen Voyage en Rizzutto y avenida Constitución.

Finalmente, se procedió al secuestro de los dos vehículos por estar involucrados en una picada en la vía pública.