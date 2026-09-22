Fito Páez está viviendo uno de los años más intensos de su carrera. Con «Sale el Sol Tour», el músico y compositor rosarino viene de agotar cinco funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, llenar el Arena Maipú de Mendoza y el Antel Arena de Montevideo, y llevar su música por Colombia, Paraguay y Chile.

En medio de esa gira que no para, tuvo una escala especial en España: el 2 de septiembre se presentó en el Teatro Real de Madrid y al día siguiente, el 3 de septiembre, ofreció un recital a piano y voz en el histórico Palau de la Música Catalana de Barcelona, dentro del ciclo Guitar BCN. Fue un show íntimo, despojado de banda, pensado para redescubrir sus clásicos en su versión más pura y marcado por momentos de improvisación en vivo.

Después de ese paréntesis europeo, la gira retoma su recorrido por Argentina y Mar del Plata está en el calendario: el 3 de octubre, Fito Páez se presenta en el Polideportivo Islas Malvinas, en una de las fechas más esperadas por el público marplatense.Las entradas para ver a Fito Páez en Mar del Plata están disponibles a través de AllAccess: www.allaccess.com.ar/event/fito-paez-en-mar-del-plata. contando con cuotas sin interés para clientes BBVA.

Los números de «Sale el Sol Tour» hablan por sí solos. Desde marzo, cuando arrancó con tres shows agotados en el Movistar Arena porteño, la gira sumó funciones a sala llena en Neuquén, Mendoza, Montevideo y volvió a agotar entradas en Buenos Aires en mayo. Después llegó el salto internacional: Cali, Manizales, Medellín y Bogotá en Colombia, una nueva fecha agotada en el Movistar Arena en junio, y la Fiesta del Poncho en Catamarca en julio. En septiembre fue el turno de España y de un festival en Paraguay. Y en octubre, la gira vuelve a la Argentina con Bahía Blanca, Mar del Plata, Tucumán, Salta y Córdoba, antes de seguir hacia Chile, La Plata, Posadas y Corrientes.

El Polideportivo Islas Malvinas se prepara para recibir el 3 de octubre un show pensado para un público amplio: quienes crecieron con sus discos de los 80 y los 90, y también las generaciones más jóvenes que lo redescubrieron a través de colaboraciones, versiones y su vigencia constante en la escena musical. Con una puesta pensada para grandes estadios, la banda completa y un repertorio que combina clásicos ineludibles con canciones más recientes, la fecha marplatense promete ser una de las noches más importantes de la temporada de espectáculos en la ciudad.

Es, sin exagerar, una de las giras más grandes del año para un artista argentino: un recorrido que combina estadios colmados, ciudades de todo el continente y hasta escenarios emblemáticos de Europa, algo poco habitual incluso para un músico de la trayectoria de Fito Páez.

Autor de «El amor después del amor», el álbum más vendido en la historia del rock argentino, Fito Páez acumula más de cuatro décadas de carrera, millones de discos vendidos y varios premios Grammy, además de un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de distintas generaciones: desde «Mariposa Technicolor» y «11 y 6» hasta «Al lado del camino» y «Un vestido y un amor». Esa trayectoria explica por qué cada nueva fecha de esta gira se agota casi apenas se anuncia, y por qué su regreso a Mar del Plata es, para buena parte del público local, una cita que no se repite todos los años.