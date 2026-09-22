El proyecto de ley presentado por la senadora provincial Fernanda Raverta para declarar Paisaje Protegido de Interés Provincial a la Sierra de la Peregrina y su zona periserrana obtuvo despacho favorable en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado bonaerense y continuará ahora su recorrido legislativo.

La iniciativa propone proteger más de 32 mil hectáreas del Partido de General Pueyrredon por su valor ambiental, geológico, cultural y turístico, y establecer una planificación para preservar sus características naturales y ordenar el desarrollo de la zona.

“Proteger la Sierra no significa impedir que crezca. Significa decidir cómo queremos que crezca, cuidando un lugar que es parte de nuestra identidad y que queremos preservar para el futuro”, sostuvo Raverta.

Uno de los principales puntos del proyecto es la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental para compatibilizar la protección del paisaje y la biodiversidad con las actividades productivas, residenciales, recreativas y turísticas que ya se desarrollan en el área. También establece evaluaciones de impacto ambiental para aquellas obras o intervenciones que puedan modificar sus condiciones naturales.

La zona forma parte del sistema serrano de Tandilia y conserva ambientes de gran valor ecológico, entre ellos remanentes de pastizal pampeano y especies características de estas sierras. A eso se suma un importante patrimonio geológico, arqueológico y cultural que forma parte de la identidad de General Pueyrredon.

“Queremos una Sierra donde se pueda seguir viviendo, trabajando, produciendo y disfrutando. El desafío es que ese desarrollo tenga planificación y que no perdamos aquello que hace único a este lugar”, afirmó la senadora.

La propuesta contempla además un trabajo coordinado entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon para definir las políticas de preservación y manejo del área.

Tras obtener despacho favorable en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto continuará su tratamiento en las comisiones de Organización Territorial y Vivienda y de Legislación General.