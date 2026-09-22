El Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon continúa profundizando una de las líneas centrales de su política institucional: la formación y capacitación permanente de los trabajadores y trabajadoras municipales.

En este marco, el STM suscribió un Convenio Marco con el Colegio de Psicólogos, que permitirá avanzar en la articulación de distintas propuestas y acciones de capacitación, formación y actualización.

La iniciativa forma parte de una política sostenida por el Sindicato, que entiende a la capacitación como una herramienta fundamental para acompañar las transformaciones que atraviesa actualmente el mundo del trabajo.

Los cambios tecnológicos, organizacionales y sociales plantean escenarios cada vez más complejos y demandan nuevas capacidades, conocimientos y herramientas. Frente a esta realidad, desde el STM se considera fundamental generar espacios que permitan a los trabajadores y trabajadoras municipales continuar incorporando conocimientos y fortaleciendo sus capacidades.

En este sentido, la firma de este convenio representa también una decisión institucional de seguir invirtiendo en formación y ampliando las oportunidades para la comunidad municipal.

Desde el Sindicato destacaron la importancia de continuar construyendo acuerdos con instituciones de la ciudad, promoviendo la articulación y el trabajo conjunto para desarrollar propuestas que respondan a las necesidades actuales y futuras de los trabajadores y trabajadoras.

“La capacitación constituye una herramienta gremial estratégica. En un mundo del trabajo que cambia permanentemente, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros trabajadores generando herramientas que les permitan afrontar los nuevos desafíos”, señalaron desde el STM.

El Convenio Marco con el Colegio de Psicólogos se suma así a las distintas iniciativas que el Sindicato viene desarrollando en materia de capacitación y formación, consolidando una política que busca fortalecer el presente y construir mejores oportunidades para el futuro de los trabajadores municipales.

Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon

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