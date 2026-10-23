Un jubilado de 70 años de Mar del Plata fue a la Justicia después de que dos árboles cayeran sobre su casa durante un temporal y dañaran distintos sectores de la vivienda. Tras analizar las pruebas, un juez resolvió que la vecina propietaria de los ejemplares deberá indemnizarlo con $5,9 millones, más intereses y el costo actualizado de los arreglos.

El episodio ocurrió durante la noche del 27 de diciembre de 2023. Los árboles, un eucalipto y un ejemplar de lambertiana, cayeron sobre el inmueble y provocaron daños en techos, paredes, aberturas y sectores exteriores. El hombre presentó fotografías y un acta notarial para documentar lo sucedido.

Según el reclamo, antes del incidente le había advertido a su vecina sobre el estado de los árboles y la falta de poda. De acuerdo con su versión, ella le respondió que no tenía dinero para afrontar el mantenimiento.

Qué tuvo en cuenta el juez para responsabilizar a la vecina

La demandada negó parte de los hechos y sostuvo que solamente el eucalipto estaba en su terreno. También argumentó que la caída se produjo por un vendaval que afectó a la zona, declarada reserva forestal, y que se trató de un fenómeno extraordinario.

Sin embargo, el juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata consideró acreditado que los dos árboles pertenecían a la vecina. Para llegar a esa conclusión, valoró la documentación incorporada al expediente y una denuncia administrativa en la que ella misma había reconocido la caída de dos ejemplares de su propiedad.

El fallo también señaló que la demandada no aportó pruebas suficientes para demostrar que uno de los árboles pertenecía a otra persona o que el temporal había sido la causa exclusiva de los daños.

La resolución tuvo en cuenta, además, las normas de responsabilidad civil y las disposiciones locales que regulan la conservación del arbolado. En los barrios declarados reserva forestal existen requisitos específicos para realizar podas y extracciones, junto con obligaciones vinculadas al cuidado de los ejemplares. (TN)