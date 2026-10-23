Mar del Plata será, por primera vez, escenario de una producción de Cirkus Cirkör, la compañía sueca que hace tres décadas revolucionó el circo contemporáneo mundial y que integra, junto al Cirque du Soleil, el linaje de compañías que redefinieron las artes escénicas circenses a nivel global.

Con «Knitting Peace», el conjunto escandinavo desembarca en Argentina luego de agotar localidades en sus funciones en el Teatro El Círculo de Rosario, una de las salas más prestigiosas del interior del país. La cita marplatense —dos únicas funciones, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Teatro Radio City, con entradas a la venta ya disponibles en Plateanet y boletería de San Luis 1750.

Por su magnitud artística y por tratarse de una de las escasas oportunidades de ver en el país una producción de este calibre, «Knitting Peace» se posiciona como el espectáculo internacional imperdible de la temporada 2026 en Mar del Plata de la mano de Eurekapop.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=JyH5Dzq8rMg

UN ESPECTÁCULO QUE NO ENTRA EN NINGUNA CATEGORÍA

«Knitting Peace» no es circo tradicional, no es teatro y no es danza: es una experiencia escénica que combina acrobacias de clase mundial, teatro físico, poesía visual y música en vivo interpretada por músicos en escena. No hay pantallas, efectos digitales ni artificios: todo sucede en tiempo real, con el cuerpo humano como único protagonista.

El espectáculo propone un viaje emocional en torno a la conexión humana, la cooperación y los puentes entre culturas, a través de números aéreos y equilibrios que llevan a los intérpretes —y al público— al límite de lo posible.

UN FENÓMENO QUE EUROPA APLAUDE DE PIE

Desde su fundación, hace más de tres décadas, Cirkus Cirkör se consolidó como una de las compañías de circo contemporáneo más prestigiosas de Europa, con giras que agotan funciones en festivales y teatros de referencia en todo el continente. Su llegada a Sudamérica es infrecuente, y Mar del Plata se suma a un recorrido regional que también incluyó a Rosario, con Buenos Aires entre las próximas escalas.