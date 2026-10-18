Alvarado no logró revertir la serie ante Cipolletti y deberá continuar su camino en el Torneo Federal A a través de la Reválida. El equipo dirigido por Pablo Martel igualó 0 a 0 este domingo en el estadio José María Minella y quedó afuera de la definición por el primer ascenso, luego de perder 1 a 0 en el encuentro de ida disputado en Río Negro.

El conjunto marplatense necesitaba ganar para meterse en la final, pero no encontró la manera de quebrar la resistencia del equipo visitante.

Cipolletti sostuvo la ventaja conseguida en su cancha y se quedó con la serie por un global de 1 a 0, para avanzar a la definición por el ascenso frente a San Martín de Formosa.

La igualdad dejó a Alvarado sin el objetivo de disputar la final por el primer ascenso, aunque todavía conserva la posibilidad de pelear por un lugar en la Primera Nacional. Para eso deberá afrontar la Reválida, una instancia que no admite margen de error y en la que tendrá que recuperar su mejor versión futbolística.

En ese camino, el equipo marplatense tendrá una nueva oportunidad para sostener sus aspiraciones de ascenso.

La eliminación ante Cipolletti representa un golpe para el plantel, pero la temporada todavía no terminó y Alvarado buscará aprovechar la segunda vía para alcanzar la categoría superior.

Síntesis – Alvarado vs Cipolletti

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Cristian Gorgerino y Matías Pérez; Pablo Hofstetter, Tomás Federico y Nahuel Speck; Ariel Castellano, Germán Cervera y Santiago Gutiérrez. DT: Pablo Martel.

Cipolletti (0): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuen García; Marcos Pérez, Andrés Almiron y Enzo Vallejos; Leandro Vella, Nicolás Peralta, Federico Acevedo y Gonzalo Lucero. Dt: Fabián Enríquez.

Cambios:

Alvarado:

Ramiro Makarte por Pablo Hofstetter

Marco Miori por Matías Pérez

Mateo Ostachi por Nahuel Speck

Tomás Berra por Tomás Federico

Franco Pinoni por Santiago Gutiérrez

Cipolletti:

Yago Piro por Víctor Manchafico

Fernando Pettineroli por Enzo Vallejos

Nahuel Luna por Leandro Vella

Brandon Obregon por Gonzalo Lucero

Goles: –

Amonestados: 31’ PT Pablo Hofstetter (Alvarado)

45 ´PT Emanuel Bilbao (Alvarado)

7 ´ST Andrés Almirón (Cipollett