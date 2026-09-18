La primera edición de la Feria de la Industria Pesquera (FIP) 2026 llegó a su fin en Mar del Plata luego de dos jornadas que reunieron a representantes de la industria pesquera, naval y a distintos actores vinculados con estas actividades.

Desde la Fundación Desarrollo Portuario Argentino, organizadora de la Feria, destacaron la convocatoria, el nivel de los expositores y el intercambio generado durante los distintos paneles.

Con una importante participación a lo largo de ambas jornadas, la FIP 2026 se convirtió en un espacio de encuentro para analizar la actualidad de sectores estratégicos para la economía de Mar del Plata y del país. Empresarios, profesionales, trabajadores, instituciones y referentes de distintas áreas vinculadas con la actividad pesquera y naval participaron de una agenda que abordó los principales temas que atraviesan a la industria.

Uno de los aspectos destacados por la organización fue la calidad y diversidad de los expositores que formaron parte de los diferentes paneles. Las presentaciones permitieron poner sobre la mesa distintas miradas sobre la realidad del sector, sus oportunidades y los desafíos que deberá afrontar en los próximos años, generando espacios de análisis y debate entre los participantes.

Al finalizar el encuentro, desde la organización realizaron un balance altamente positivo de esta primera experiencia, tanto por la respuesta del público como por la participación de los distintos sectores involucrados. La convocatoria alcanzada y el interés generado durante las dos jornadas aparecen como uno de los principales resultados de esta primera edición.

De esta manera, Mar del Plata volvió a contar con un espacio específico para que la industria pesquera, naval y los diferentes actores relacionados con estas actividades puedan encontrarse, analizar y debatir la realidad que los atraviesa, intercambiar experiencias y comenzar a pensar respuestas frente a los nuevos desafíos.

Con el cierre de esta primera edición, la FIP ya comienza a proyectar su continuidad. La intención de sus organizadores es capitalizar la experiencia de estas dos jornadas y avanzar en la preparación de una próxima edición que permita consolidar este ámbito de encuentro para uno de los sectores productivos con mayor presencia e historia en Mar del Plata.

