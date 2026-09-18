La primera edición del festival solidario organizado por la Murga Lavate y Vamo se realizó con la Sala Astor Piazzolla colmada de público y reunió $4.700.000 entre entradas y donaciones .

El dinero será destinado a colaborar con la adquisición de un equipamiento específico para el área de Oncología, que permitiría realizar dentro del Hospital intervenciones que actualmente requieren el traslado de los pacientes a otras instituciones.

De esta manera, el monto reunido durante SANARTE abre la posibilidad de avanzar hacia la adquisición de este equipamiento y acompañar una necesidad concreta del servicio de salud. El objetivo es que los recursos obtenidos a través del arte puedan transformarse en una herramienta que quede al servicio de los niños, niñas y familias que atraviesan tratamientos oncológicos.

La jornada contó con la participación de Tango Furia, la compañía dirigida por Emmanuel Marín; Karina Levine, acompañada en teclado por Maximiliano Escalante; Rodrigo Cunqueiro, con un show de malabares con pelotas de fútbol; Manoahí Candombe; y los Payamédicos, quienes participaron en el ingreso del público. También estuvo presente Oscar Forte, con su muestra de obras dedicadas a Diego Armando Maradona, mientras que la conducción estuvo a cargo de Mario Eduardo Giannotti.

Para la Murga Lavate y Vamo, las acciones solidarias forman parte de su recorrido y a lo largo de los años han acompañado iniciativas en barrios, escuelas y distintos espacios de la comunidad. En esta oportunidad, la agrupación decidió orientar ese trabajo hacia el área de salud, tomando como destinatario al Hospital Materno Infantil.

La respuesta del público en esta primera edición abrió, además, la posibilidad de que SANARTE pueda continuar realizándose año tras año, como un encuentro que vincule el arte con la solidaridad.