La Escuela de Educación Secundaria Nº 37 “San Sebastián”, ubicada en Estrada y Carballo, lleva adelante por décimo año consecutivo una experiencia educativa vinculada al cine que, según la propia institución, es única en Argentina: un proyecto de articulación con Gipuzkoa Coopera, organización vinculada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, de España.

Durante diez años, profesionales y técnicos especializados en comunicación audiovisual relacionados con el reconocido festival internacional llegaron a la escuela marplatense para brindar talleres destinados a los estudiantes y acercarlos al mundo del cine y la producción audiovisual.

Las propuestas incluyen formación en guion, dirección y producción de cortometrajes, además de talleres de fotografía, filmación, iluminación, sonido y edición. A partir de estos conocimientos, los propios alumnos tienen la posibilidad de crear y producir sus películas.

A lo largo de estos años, varios de los cortometrajes realizados por los estudiantes alcanzaron una calidad que permitió que fueran presentados en diferentes festivales y espacios cinematográficos de Argentina.

Durante septiembre, y hasta el 25 de este mes, la EES Nº 37 vuelve a convertirse en un espacio de formación y producción audiovisual con la presencia de los talleristas que participan año tras año de esta iniciativa.

Desde la institución destacan que el proyecto no solo permite incorporar herramientas técnicas y artísticas, sino que también busca generar oportunidades y nuevas formas de expresión para los jóvenes, acercándolos a una disciplina que habitualmente se encuentra alejada de las propuestas educativas tradicionales.

En el marco de su décimo aniversario, la directora María José Abete remarcó la importancia de visibilizar esta experiencia y destacó que, según la propia institución, la EES Nº 37 es la única escuela de Argentina que participa de este proyecto de articulación con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La iniciativa pone nuevamente en el centro a los estudiantes de la educación pública, que durante estas jornadas se convierten en guionistas, directores, productores, camarógrafos, sonidistas y editores para contar sus propias historias a través del lenguaje audiovisual.

Desde la escuela invitaron a conocer el proyecto, conversar con sus protagonistas y mostrar una experiencia que, durante una década, permitió que cientos de jóvenes marplatenses se acerquen al mundo del cine y descubran nuevas herramientas para expresarse y proyectar su futuro.