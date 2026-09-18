Tras una investigación desarrollada por el personal de la Fuerza, en el marco del Plan 90/10 impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, se concretaron tres allanamientos simultáneos y una detención dispuesta por el Juzgado con Funciones de Garantías N° 1 de la localidad, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, e instrucción de la Unidad Fiscal, Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos , Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros, cuya titular es la Dra. Laura Mazaferri.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios San José y Primera Junta. En este contexto, los efectivos detuvieron a un hombre de nacionalidad argentina y secuestraron cocaína. Lo incautado arrojó un valor de mercado mayor al millón y medio de pesos.

Durante los registros se identificaron a 15 personas, de las cuales 3 mujeres y 4 hombres, todos ellos argentinos y mayores de edad, fueron entrevistadas por personal del Programa Nacional de Rescate a la Víctimas del Ministerio de Justicia.

En tanto el detenido, por orden de la Fiscalía interviniente, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de Mar del Plata, a los fines de evaluar su condición física y mental, permaneciendo con custodia policial de Prefectura, para luego coordinar su alojamiento definitivo.