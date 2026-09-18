La Municipalidad de General Pueyrredon, través del EMDER, pone en marcha a partir del 1° de octubre el Programa Punto Activo, una propuesta destinada a promover la actividad física, el running, el acondicionamiento físico, la salud y la prevención mediante actividades de iniciación al deporte, movimiento y bienestar en espacios públicos de la ciudad y en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

La iniciativa busca fortalecer la oferta de actividades físicas y deportivas en el macrocentro y la zona costera, complementando el trabajo que se desarrolla en casi todos los barrios del partido de General Pueyrredon, facilitando el acceso a propuestas coordinadas por profesionales con formación específica.

Punto Activo contempla estímulos semanales adaptados a las posibilidades de cada participante.

El acompañamiento profesional en cada grupo permitirá ser asertivos con las capacidades de los participantes; caminar, trotar o correr de acuerdo con sus aptitudes y nivel de condición física.

La propuesta cuenta con profesores especializados, entrenadores nacionales de atletismo, ex atletas olímpicos que estarán a cargo de acompañar el proceso de cada participante.

En el caso de niños y adolescentes, el programa contempla distintas alternativas según la edad: Iniciación al Running está destinada a chicos y chicas de 6 a 12 años; Desarrollo, a jóvenes de 13 a 18 años que se formarán en contenidos de atletismo como coordinación, flexibilidad, velocidad, resistencia, fuerza, etc. En ambos casos tendrán como punto de encuentro la Pista de Atletismo Justo E. Román, ubicada en el Parque Municipal de los Deportes.

Para adultos y personas mayores, las actividades estarán orientadas al entrenamiento y al mantenimiento de la condición física, prevención y el cuidado de la salud. Los participantes mejorarán sus capacidades condicionales y coordinativas, fuerza, resistencia, movilidad, elasticidad, equilibrio, orientación, reacción, entre otras.

De esta manera, Punto Activo propone alternativas para diferentes edades y niveles de aptitud física, con el objetivo de favorecer la incorporación de hábitos saludables y generar un espacio de integración social y deportiva que contribuya a la construcción de vínculos, sentido de pertenencia y una vida activa.

Los cinco puntos de encuentro establecidos para el desarrollo de las actividades son: Plaza España, Bulevar Marítimo y Falucho, Parque Primavesi, las escalinatas de Playa Grande, en Bulevar Marítimo y Primera Junta y la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

Para participar, todos los interesados deberán completar el formulario de inscripción, en el cual, además, se deberá adjuntar un apto médico vigente. La inscripción se encuentra disponible en bit.ly/ElegíTuPuntoActivo . Una vez enviado el formulario, profesores del EMDER se comunicarán con cada participante por correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo. De lo contrario, quedarán en lista de espera por orden de inscripción hasta que se libere algún cupo.