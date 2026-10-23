La Municipalidad de General Pueyrredon participó este jueves de un simulacro multiagencial sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 12,5 en Sierra de los Padres. La actividad -organizada por los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres- tuvo como objetivo fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante un siniestro vial de gran magnitud, con múltiples víctimas y presencia de materiales peligrosos.

En representación del Municipio, participaron Defensa Civil, SAME y personal de Tránsito, que trabajaron junto con bomberos, Riesgos Especiales, Prefectura Naval Argentina, Cruz Roja y otros integrantes del sistema de emergencias. También colaboró la empresa de transporte 25 de Mayo, que aportó una unidad para recrear el escenario.

El escenario planteado recreó un choque múltiple que involucró a un camión cisterna que transportaba combustible, un colectivo con más de 25 pasajeros y otros cuatro vehículos. Durante el ejercicio se simularon personas atrapadas, un vehículo volcado, un foco de incendio y un derrame de combustible, situaciones que requirieron la intervención coordinada de los distintos equipos.

Durante el procedimiento, Defensa Civil intervino en las tareas de coordinación y control del operativo, acompañando el desarrollo de las distintas maniobras y la articulación entre los organismos participantes. El ejercicio permitió poner a prueba los mecanismos de comunicación, organización y respuesta ante una situación compleja, con especial atención a la seguridad de los intervinientes y a la continuidad de los servicios de emergencia.

Uno de los puntos centrales fue la intervención inicial sobre el camión cisterna, con la simulación del cierre de válvulas y el control del derrame de combustible antes de avanzar con las tareas de rescate. En paralelo, los equipos sanitarios realizaron la atención y clasificación de las víctimas según su estado, para organizar su asistencia y eventual traslado.

El simulacro también incluyó la participación de un helicóptero de Prefectura Naval Argentina, que realizó maniobras de rescate y evacuación de víctimas simuladas para su traslado a un centro de salud.

La actividad se desarrolló con la participación de recursos y personal de distintos niveles del sistema de emergencias, con el propósito de evaluar procedimientos, afianzar la coordinación interinstitucional y mejorar la respuesta ante incidentes que requieren una intervención conjunta.

Se trató de un ejercicio planificado, sin una emergencia real, que permitió entrenar protocolos de actuación frente a un siniestro vial con múltiples víctimas y sustancias peligrosas.