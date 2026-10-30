La Feria del Libro de Mar del Plata “Mar del Plata Puerto de Lectura” continuará hasta el domingo 1 de noviembre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2685.

La programación se desarrolla todos los días de 14 a 20, en las salas Victoria y Alfonsina, e incluye presentaciones de libros, charlas, lecturas, propuestas infantiles y encuentros con escritores. Todas las actividades son abiertas a la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Viernes 30 de octubre

A las 14, en la Sala Alfonsina, se desarrollará “El pasado en campaña: memorias en torno al pasado reciente”, con la coordinación de Marina Casartelli, Guillermo Colombo y Enrique Andriotti Romanín. A las 15, en la Sala Alfonsina, se presentará la colección “Pequeñas incandescencias”, de Editorial Miniaturas Incandescentes, integrada por libros destinados a la primera infancia. Participarán Adriana de Fátima Arédez y Sandra Noemí Sepúlveda, en una propuesta que combinará lectura, música y proyección de imágenes. A las 15.30, en la Sala Victoria, Diego Cagliolo presentará “El hombre del cielo”.

A las 16, en la Sala Alfonsina, Susana Arganini presentará “Drakkar”, en una actividad que combinará imágenes, lectura y música. La presentación estará a cargo de Adriana de Fátima Arédez, con la participación de Sandra Noemí Sepúlveda. A las 17, en la Sala Alfonsina, Emilio Ricardo Bustamante presentará “De la desidia al desarrollo. Miradas y propuestas para el Puerto de Mar del Plata. Parte I”. La actividad será organizada por Oscar Balmaceda y estará dirigida al público en general. A las 17.30, en la Sala Victoria, el ciclo EUDEM presentará “La cuestión bonaerense”, de Maximiliano Abad, con la moderación de Gabriela Azcoitia.

A las 18.30, en la Sala Victoria, Cristian Gribaudo y Federico Cerri Martínez presentarán “Democracia algorítmica”, con la moderación de Johanna Panebianco. A las 19, en la Sala Alfonsina, el club de lectura silenciosa Latente realizará una jam literaria, con la participación de Aly Corrado Mélin. La propuesta invita a leer, escribir, improvisar y compartir textos en un encuentro creativo. Cada participante podrá llevar un libro de cualquier género para sumarse a la actividad.

Sábado 31 de octubre

De 14 a 20, Nicolás D’Ovidio realizará una intervención de artes visuales en la que trabajará en el espacio público e interactuará con las personas interesadas. A las 14, en la Sala Alfonsina, Nicolás Braessas y Esteban Prado presentarán “¡Pali Pali! Palabras intraducibles de la lengua coreana”, una propuesta para descubrir palabras del idioma coreano que expresan sentimientos y matices difíciles de traducir a otras lenguas. A las 14.30, en la Sala Victoria, Gabriela Kolman presentará “Niños con desafíos en la comunicación”, con la moderación de Macarena Nocquet y Belén Mestralet.

A las 15, en la Sala Alfonsina, Gustavo Beck presentará “Consideraciones. Juego y afectividad en el desarrollo infantil temprano”, un recorrido personal que aborda la escritura sobre las infancias y las personas adultas. A las 15, en el hall, se realizará una emisión en vivo del programa de radio “Faltaba más”, con Raly Haurat y Noemí Lanzón. La propuesta combinará historias, entrevistas y distintas voces, con la posibilidad de que el público participe. A las 15.30, en la Sala Victoria, Maritchu Seitún y Sofía Chas presentarán “Tan distintos como iguales”, publicado por la Asociación Civil ACONAR. La moderación estará a cargo de Andrea Fraschina y Natalia Ramallo.

A las 16, en la Sala Alfonsina, Charo presentará “Los cuentos de Charo”, una propuesta de relatos de literatura infantil destinada a niñas y niños de entre 2 y 7 años. A las 16.30, en la Sala Victoria, Triana Kossmann presentará “Un rumor no deja de ser un ruido”, con la moderación de Raly Haurat. A las 17, en la Sala Alfonsina, el ciclo EUDEM presentará “La novela de formación en Italia”, con la participación de Liliana Swiderski, María Estrella, Francisco Aiello y Lorena Manzo. A las 17.30, en la Sala Victoria, Julia Mengolini presentará “Las caras del monstruo”, con la moderación de Andrea Pérez Calle.

A las 18, en la Sala Alfonsina, Virginia Echarren presentará “Cuando se pinta la historia”, una propuesta vinculada con posibles memorias de una fundación. A las 18.30, en la Sala Victoria, Reynaldo Sietecase presentará “Cabrón”, con la moderación de Fabrizio Zotta. A las 19, en la Sala Alfonsina, se realizará la jam literaria “FLIA Mar del Plata, un colectivo de escritores y afines”. La Feria del Libro Independiente y Autogestiva compartirá su experiencia de ocho años y promoverá el encuentro presencial entre editoriales y escritores locales y regionales y el público.

Domingo 1 de noviembre

De 14 a 20, Nicolás D’Ovidio realizará una intervención de artes visuales en la que trabajará en el espacio público e interactuará con las personas interesadas. A las 14, en la Sala Alfonsina, se realizará una lectura de “El Pez Dorado”, de Aleksandr Pushkin, en ruso y español, para acercar al público a un clásico de la literatura rusa. Participarán Tatiana Saulova y Anna Laskovenko. A las 15, en la Sala Alfonsina, Miriam Primavera Blanco presentará “Cuentos de ilusión”, con la organización de Miriam Giménez. A las 16 , en la Sala Alfonsina, se presentará la Colección Rapsodias, de Editorial Miniaturas Incandescentes, distinguida con la Beca de Creación Literaria 2024 del Fondo Nacional de las Artes. La actividad combinará lectura, música e imágenes.

A las 16.30, en la Sala Victoria, Ana Julia Bonetto y Martín Bonetto presentarán “Hubo una vez un patio”, con la moderación de Marina Alejandra Piriz y Analía Chitarroni. A las 17, en la Sala Alfonsina, se desarrollará un taller literario de la Colección Rapsodias, que propone combinar escritura y artes visuales para las infancias. La actividad invita a descubrir la lectura como una aventura y a reflexionar sobre el cuidado de la Tierra, transformando la experiencia de leer en una propuesta participativa. A las 17.30, en la Sala Victoria, el ciclo EUDEM presentará “El desafío de las aguas”, con la participación de Walter Derbiz, María Lilian Da Orden y Joaquín Negri.

A las 18, en la Sala Alfonsina, se realizará la charla “El arduo oficio de editar libros”, con la participación de las editoriales independientes Ediciones Pandora, Espada y Hechicería, Gualicho Editorial, Herensuge y Lepidóptera. Participarán Kevin E. Mele Nocíforo, Nora Albalat, Juan Miguel Idiazábal y Evangelina Aguilera. A las 18.30, en la Sala Victoria, Luciana de Luca presentará “Pez, piedra, pájaro”, con la moderación de Virginia Morales. A las 19, en la Sala Alfonsina, el grupo Marejada realizará la jam literaria “La lectura como oráculo poético”, con la participación de María Sala Victoria Islas y María Noé Lemmi. La propuesta invita a leer fragmentos en voz alta y participar de un juego poético de preguntas y respuestas.