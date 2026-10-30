Se cierra la semana y las condiciones del tiempo no tienen demasiados cambios con respecto a días atrás en el sudeste bonaerense.

La permanencia del anticiclón sobre aguas del océano Atlántico genera el ingreso de aire húmedo proveniente del sector este/noreste mantiene jornadas con abundante nubosidad y temperaturas de frescas a templadas a medida que de a ratos el sol aparezca.

Bajo este ambiente continuaremos durante el fin de semana con temperaturas máximas entre 16 a 18 grados. Sin embargo, hacia el domingo por la tarde/noche se espera un momento de inestabilidad con la presencia de precipitaciones.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/noreste. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 17°.

Reporte @sebapagliarino