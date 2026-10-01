El senador nacional Maximiliano Abad participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano y planteó que la educación debe ser el punto de partida para aprovechar la transformación tecnológica.

El encuentro, de gran relevancia internacional, reunió en el Congreso de los Diputados y el Senado de España a representantes de 22 países, con el foco puesto en las ventajas y los riesgos que supone el avance acelerado de la inteligencia artificial.

La delegación argentina estuvo integrada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de distintas fuerzas políticas: además de Abad por la UCR, participaron Natalia Gadano (MOVERE Santa Cruz), Martín Goerling Lara (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

“La arquitectura institucional de las democracias representativas fue pensada en los siglos XVIII y XIX. El gran desafío de nuestra generación es adaptar el sistema democrático a las transformaciones impresionantes que estamos viviendo. Es fundamental legislar con visión de futuro, creando marcos normativos ágiles que protejan derechos sin frenar la innovación. Estoy convencido de que la cooperación con socios estratégicos es imprescindible para lograrlo.”, analizó Abad.

“La IA trae grandes oportunidades en materia de productividad, procesamiento de datos, acceso al conocimiento y diagnósticos médicos. Pero también amenazas que debemos identificar y contrarrestar, entre ellas los ataques a infraestructuras críticas, la desinformación y el riesgo de que unas pocas empresas, sin reglas claras, tomen decisiones que afectan a toda la humanidad.

“El primer paso, como siempre, es poner la educación en el centro: hay que fomentar en los chicos el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de expresarse. De esa manera podrán usar estas herramientas de manera responsable. Los algoritmos deben estar al servicio del talento humano, no al revés”.

El dirigente marplatense también dio definiciones sobre el papel de la Argentina en la región. Advirtió que la inteligencia artificial está cambiando la distribución del poder en el mundo y destacó que nuestro país cuenta con recursos, capital humano, universidades y empresas innovadoras para desempeñar un rol relevante en ese escenario. “Debemos conectarlos para crear valor y tener una voz propia en las decisiones sobre estas tecnologías”, afirmó.

El legislador marplatense compartió jornadas en el parlamento español y puso enfasis en el rol de Mar del Plata como Polo educativo.

El potencial de Mar del Plata

Al referirse a Mar del Plata, Abad destacó sus universidades, centros de investigación, escuelas técnicas y empresas tecnológicas.

“Mar del Plata tiene conocimiento y capacidad productiva para dar un salto. Tenemos que asociar la formación con el entramado productivo: la industria, el comercio, el turismo, la pesca. La educación es el puente entre el talento que ya tenemos y las oportunidades que podemos crear”.

Como cierre, Abad apuntó a las nuevas generaciones. “La verdadera dimensión de este debate está en el futuro que tendrá un joven que hoy termina la secundaria en cualquier barrio de Mar del Plata, Sierra de los Padres o Batán. Ese es el desafío que tenemos que llevar al Congreso y convertir en acuerdos duraderos”.