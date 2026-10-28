Desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional (CoTOBA) advirtieron que estas situaciones no solamente afectan el ejercicio de las disciplinas, sino que representan un riesgo concreto para la salud y la seguridad de la población.

La presidenta del CoTOBA, Claudia Spidalieri, explicó que la problemática fue uno de los principales temas abordados durante una reunión previa al encuentro que diez colegios profesionales mantuvieron con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

“Estuvimos trabajando con los otros colegios profesionales y justamente planteamos la necesidad de hacer algo en conjunto”, señaló, al destacar la importancia de coordinar estrategias de prevención, fiscalización y concientización.

En ese sentido advirtió que, desde la puesta en funcionamiento del CoTOBA, las autoridades del Colegio encontraron una realidad mucho más preocupante de lo que inicialmente imaginaban.“Nunca dimensionamos la magnitud que hay en relación al ejercicio ilegal de nuestra profesión”, reconoció.

Entre las situaciones detectadas mencionó denuncias de familias que descubrieron que sus hijos recibían atención de personas sin habilitación profesional y casos identificados por trabajadores de hospitales públicos, donde pacientes habían recibido tratamientos domiciliarios de supuestos terapistas ocupacionales.Incluso en uno de esos casos se comprobó que la persona que realizaba las intervenciones carecía de formación profesional y había realizado prácticas contraindicadas para la patología del paciente, sentenció la dirigente.

A la vez alertó sobre instituciones y empresas prestadoras que incorporan estudiantes avanzados o personas sin matrícula para desempeñar funciones reservadas a profesionales habilitados, y recordó que contar con un título universitario no es suficiente para ejercer legalmente cuando la normativa exige, además, la correspondiente matrícula profesional.

Ofertas académicas engañosas: el peligro de los supuestos auxiliares

Otro de los ejes de preocupación es la difusión de cursos y capacitaciones que prometen formar personas para desempeñar tareas propias de profesiones universitarias reguladas.Spidalieri puso como ejemplo las propuestas de formación de supuestos “auxiliares de Terapia Ocupacional”, una figura que no existe como habilitación para ejercer la disciplina.

“En el caso nuestro no hay auxiliar de Terapia Ocupacional. Eso no existe, no existe”, enfatizó.

Estas ofertas pueden perjudicar tanto a quienes invierten tiempo y dinero en una capacitación que no los habilitará para ejercer como a las personas que posteriormente reciben intervenciones de quienes carecen de las competencias y autorizaciones exigidas.

Por ese motivo, desde el CoTOBA insistieron en la necesidad de que quienes deseen formarse verifiquen previamente la validez de los títulos ofrecidos y sus alcances profesionales.

Frente a esta problemática, el CoTOBA también inició gestiones con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para fortalecer el abordaje judicial de las denuncias por ejercicio ilegal.

Spidalieri confirmó que mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio Público y que trabajan en la posibilidad de formalizar un convenio de cooperación.

La presidenta explicó que el Colegio ya presentó numerosas denuncias penales en distintas fiscalías bonaerenses, aunque advirtió que el desconocimiento sobre las incumbencias específicas de la Terapia Ocupacional puede dificultar el avance de algunas investigaciones.