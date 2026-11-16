UTHGRA desplegó este lunes una movilización realmente histórica frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, en Capital Federal, con una participación masiva de trabajadores hoteleros y gastronómicos de todo el país. La jornada convocada por la conducción nacional que encabeza Luis Barrionuevo tuvo como eje central la defensa de los salarios y el reclamo al Gobierno nacional por la homologación de los acuerdos paritarios.

Desde Mar del Plata partieron 20 micros con alrededor de mil trabajadores, movilizados por la conducción local de Pablo Santín, para sumarse a una protesta que reunió a representantes de todas las seccionales.

La organización, la unidad y la contundencia de la convocatoria se hicieron sentir en la calle Carlos Pellegrini y arterias aldedañas entre cánticos y banderas, y bajo la consigna “El salario no puede esperar”, los hoteleros y gastronómicos reclamaron a viva voz paritarias libres, la homologación de los acuerdos salariales y la certificación de autoridades.

El principal cuestionamiento es que los aumentos ya fueron acordados con las cámaras empresarias, pero siguen sin ser homologados por el Gobierno nacional. Esto impide que se actualicen los ingresos de los trabajadores.

“No se aumentan los salarios desde abril. Este Gobierno se hace el desentendido, mira para otro lado y no lo vamos a permitir, la situación no da para más. Por eso hoy llevamos adelante una movilización histórica, impulsada por el compañero Luis Barrionuevo, y exigimos que el Gobierno homologue ya los acuerdos paritarios firmados”, expresó Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, quien advirtió que la demora en la firma de los acuerdos “pega de lleno en los ingresos de miles de familias hoteleras y gastronómicas”.

La movilización se desarrolló en un contexto muy complejo para el sector hotelero y gastronómico, tanto en Mar del Plata como a nivel nacional, marcado por el cierre de establecimientos, la pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y el aumento de los costos operativos.

El reclamo se hizo oír este lunes por la tarde durante varias horas frente a las oficinas de la minsitra Sandra Petovello y dejó un mensaje contundente: “El Gobierno nacional no puede ignorar a miles de trabajadores que se movilizan en defensa de sus ingresos, sus derechos laborales y sus puestos de trabajo”.