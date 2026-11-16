Acompañantes terapéuticos que prestan servicios a afiliados de UPCN en Mar del Plata reclaman a la obra

social por la falta de pago de sus honorarios y la ausencia de respuestas ante las reiteradas consultas.

La deuda correspondiente a septiembre debía abonarse alrededor del 20 de octubre, pero todavía no fue

saldada. Además, los trabajadores aseguran que aún no recibieron la aprobación de las prestaciones

facturadas durante octubre, un paso necesario para avanzar con el cobro.

El reclamo se inscribe en un contexto de dificultades que, según señalan los prestadores, se arrastra desde hace aproximadamente dos años y que incluye recortes en distintas prestaciones.

A esto se suma el cierre de la sucursal de UPCN en Mar del Plata, ocurrido en febrero de este año, que dejó a afiliados y trabajadores sin atención presencial y con canales de contacto exclusivamente virtuales.

Uno de los principales problemas que describen es la falta de comunicación con la obra social. Los correos

electrónicos reciben respuestas automáticas y las consultas telefónicas pueden extenderse durante 15 o 20 minutos sin obtener atención, hasta que la comunicación se interrumpe.

Cuando finalmente reciben alguna respuesta, aseguran que suele limitarse a informar que el reclamo será derivado al sector correspondiente, sin precisiones sobre cuándo se resolverá.

La preocupación también alcanza a las familias de las personas que reciben acompañamiento terapéutico.

La falta de certezas sobre los pagos genera incertidumbre respecto de la continuidad de los servicios,

fundamentales para quienes necesitan este tipo de asistencia.

“Necesitamos cobrar, porque este es nuestro medio de vida”, expresó una de las trabajadoras afectadas.

En su caso, explicó que la demora en los pagos también repercute directamente en su posibilidad de

trasladarse hasta el lugar de trabajo y cumplir con los acompañamientos.

A las dificultades económicas de los prestadores se suma que algunas clínicas y farmacias de la ciudad

dejaron de trabajar con la obra social, según indican los trabajadores.

Frente a este escenario, los acompañantes terapéuticos solicitan a UPCN que regularice los pagos

pendientes, apruebe las prestaciones facturadas y brinde respuestas concretas sobre la situación.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los trabajadores y las familias, que necesitan certezas para evitar que las dificultades administrativas y económicas terminen afectando la continuidad de los acompañamientos.

