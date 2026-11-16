A un mes de su nacimiento, la cría de elefante marino nacida el pasado 16 de octubre en la playa frente al Asilo Unzué, continúa desarrollándose conforme a lo esperado para esta etapa. Debido a esto, en la última semana comenzó a moverse con mayor frecuencia por distintos sectores de la costa, alcanzando los 1.300 metros, y por períodos de tiempo más prolongados.

En tanto, de acuerdo al registro observado esta mañana, durante la jornada se desplazó hacia playas ubicadas más al norte de su espacio habitual, frente al Museo Mar, recorriendo entre 1.000 y 1.300 metros por la costa. Este tipo de movimientos es normal y forma parte de su proceso de crecimiento. En esta etapa, el ejemplar comienza a realizar exploraciones de nuevos espacios costeros y prácticas vinculadas al buceo, la alimentación y la navegación, manteniéndose siempre asociado al ambiente litoral.

Ante esta situación, se decidió levantar el vallado físico que lo contuvo en su etapa inicial de desarrollo, junto a su madre, Perla, pero continuarán los controles y monitoreos por parte de las áreas de Guardaparques y de Defensa Civil.

Cabe recordar que estos animales necesitan tranquilidad para descansar adecuadamente y seguir con su desarrollo natural. Por este motivo, y especialmente en esta etapa donde comienza a moverse con mayor libertad e independencia, se solicita a los vecinos que continúen manteniendo las medidas de cuidado: no acercarse al animal; no tocarlo ni intentar interactuar con él; no intentar alimentarlo, ofrecerle agua o reingresarlo al mar; no arrojarle arena ni mojarlo y mantener a las mascotas alejadas del ejemplar.

La presencia de perros constituye un estímulo negativo que puede generar situaciones de estrés y alterar su comportamiento natural. La colaboración de toda la comunidad resulta clave para garantizar el bienestar de Saturnino y permitir que continúe su crecimiento de manera segura.