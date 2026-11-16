El gobierno municipal autorizó la transferencia del 87,5% de las acciones de Minella Stadium S.A. a favor de Perfeta Producciones S.A., en una operación que modifica la composición accionaria de la empresa responsable de administrar y explotar el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Firma Conjunta DECFС-2026-2192-E-MUNIMDP-INT, fechado el sábado 14 de noviembre de 2026. La autorización se enmarca en el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones aprobado por la Ordenanza 26.529, que establece la necesidad de contar con autorización municipal previa, expresa y por escrito para este tipo de operaciones.

Las acciones que serán adquiridas pertenecen a Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A. (REVEE), hasta ahora accionista mayoritaria de Minella Stadium S.A. Tanto Perfeta Producciones como la propia concesionaria habían presentado formalmente el pedido ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) durante junio de este año.

Un proceso de evaluación

El expediente atravesó distintas instancias administrativas antes de llegar a la autorización. En julio, la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda conformó una Comisión Ad Hoc para analizar la solicitud, verificar su adecuación al pliego de condiciones y elaborar un informe técnico-jurídico-contable.

La comisión sesionó en cuatro oportunidades, entre agosto y octubre, y requirió documentación complementaria a la concesionaria para evaluar los antecedentes de la firma interesada.

En su dictamen del 14 de octubre, la comisión consideró que Perfeta Producciones S.A. acreditaba los antecedentes y la experiencia invocados en materia de explotación de espectáculos, organización y realización de eventos, además de antecedentes vinculados con obras. También contempló, en una primera evaluación, las cuestiones económico-financieras de la operación.

El análisis fue elevado posteriormente a la Subsecretaría Técnica y Administrativa, que emitió un informe técnico el 2 de noviembre.

La concesión continúa en manos de Minella Stadium

Uno de los aspectos centrales de la operación es que la transferencia accionaria no supone una cesión del contrato de concesión. Según consta en las actuaciones, la empresa había manifestado que Minella Stadium S.A. continuará siendo la única titular y responsable frente a la Municipalidad por las obligaciones asumidas en el contrato.

Cabe recordar que la concesión fue adjudicada en el marco de la Licitación Pública 03/2025, aprobada por la Ordenanza 26.730. El contrato correspondiente fue suscripto el 20 de octubre de 2025.

De esta manera, el Municipio dio luz verde al cambio de composición accionaria de la sociedad concesionaria, con el ingreso de Perfeta Producciones como titular del 87,5% de su capital social y de los votos.