Un siniestro de tránsito se registró este lunes a la tarde en la esquina de avenida Colón y Córdoba entre dos vehículos y que dejó como saldo una mujer herida.

Por circunstancias que son materia de investigación, un automóvil Chevrolet Aveo y una camioneta utilitaria Toyota Hiace entraron en colisión. Vale remarcar que esa esquina se encuentra semaforizada.

A raíz de la violencia del impacto, una mujer de 70 años resultó herida y debió ser trasladada a un centro asistencial.

Debido al siniestro, el tránsito vehicular en ese sector del microcentro se vio restringido.