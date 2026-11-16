Bajo la consigna de actuar a tiempo y evitar complicaciones futuras, esta semana se pone en marcha una serie de jornadas educativas, actividades de promoción y controles de salud en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre.

Durante los encuentros, los vecinos podrán acceder a una jornada de postas que incluirá controles gratuitos de glucemia, consejería nutricional, educación integral sobre la diabetes, así como espacios de información y orientación general a cargo de profesionales del área.

Las actividades comenzaron el viernes en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250, con una posta de talleres educativos y que continúan a lo largo de esta semana: a las 10 de este lunes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Belisario Roldán; luego, el martes 17 se llevará a cabo a las 10 en la sala de espera del CEMA; mientras que el miércoles 18, las jornadas se trasladarán al Espacio Catedral a partir de las 13. Y, finalmente, el jueves 19 la atención y capacitación finalizarán en el CAPS 2 de Abril a las 10.

Toda la información de las actividades coordinadas desde la Secretaría de Salud están disponible en el sitio web oficial www.mardelplata.gob.ar/actividadesdiabetes

A través del Programa Municipal de Diabetes, la comuna busca concientizar a la población sobre la importancia de tomar decisiones informadas para cuidar la salud y detectar la enfermedad de manera temprana.

Es importante destacar que el Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.