MAR DEL PLATA, 18 de octubre de 2026. Concluyó este domingo una de las 6.000 convenciones que los testigos de Jehová celebran cada año en distintos puntos del mundo. La Asamblea Regional “Felices para siempre” de Mar del Plata cerró con una asistencia de 7858 personas, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

Durante todo el fin de semana, miles de asistentes locales y provenientes de ciudades vecinas como Tandil, Tres Arroyos, Olavarría y Necochea participaron de este evento gratuito, que ofreció consejos prácticos para fortalecer los vínculos familiares, afrontar los desafíos cotidianos y cultivar una felicidad duradera basada en principios bíblicos.

Uno de los momentos más significativos de la asamblea fue el bautismo de 60 personas realizado durante la jornada del sábado, una decisión que expresó públicamente su elección de vida como testigos de Jehová. Uno de ellos, Nazareno de

16 años dijo: «la verdad es que me sentí feliz de que ya soy testigo de Jehová».

Otro de los aspectos más valorados por los asistentes fue la presentación de los

episodios 4, 5 y 6 de la serie audiovisual “Las Buenas Noticias según Jesús”, una

producción internacional que recrea, con gran precisión histórica y calidad

cinematográfica, la vida y el ministerio de Jesús. Su presentación atrapó la atención de los asistentes y los conmovió ayudándolos a comprender mejor su mensaje y ejemplo.

Para muchos de los colaboradores externos que participaron durante el evento, también fue una experiencia destacable. Por ejemplo, Yamila, empleada del estadio, dijo: “todo el tiempo nos contuvieron y nos ayudaron. La verdad es que son

impecables”. Otros comentaron: “nos sorprendió lo organizados que son y que, con tanta gente, hubiera un ambiente tan tranquilo, ordenado y respetuoso”.

El programa culminó este domingo con el discurso público “¿Ha encontrado el

tesoro?”, que analizó qué cosas tienen verdadero valor en la vida y cómo identificar aquello que conduce a una felicidad genuina y duradera.

Los asistentes también destacaron el impacto práctico de los temas presentados. «Aprendés tantas cosas valiosas y conocés a tantos amigos nuevos que hacen que este fin de semana sea único”, expresó Camila Pano, testigo de Jehová de Sierra de los

Padres que participó de la asamblea.

«Los rostros de los asistentes lo dicen todo. En estos tres días personas de todas las edades pudieron reflexionar en el valor de las lecciones de Jesús y en cómo nos siguen ayudando a ser felices hoy. Los nuevos episodios de la serie llegan al corazón… Invitamos a todos a poder descubrir esta maravillosa producción desde nuestro sitio JW.ORG», señaló Alejandro Willers, portavoz de los Testigos de Jehová en Argentina.

«También queremos agradecer especialmente a las autoridades del estadio, al personal de seguridad y a los equipos de emergencia por su colaboración para el desarrollo exitoso del evento.»

La entrada fue gratuita y, como es habitual en estos eventos, no se realizaron colectas.

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