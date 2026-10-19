La fecha generó movimiento comercial, pero no logró revertir el escenario de consumo débil. Un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), elaborado por su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), registró una caída interanual promedio del 1,9% en las unidades vendidas respecto del Día de la Madre de 2025.

El dato más contundente surge de la comparación con las expectativas: el 60% de los comerciantes afirmó que las ventas fueron peores o mucho peores de lo esperado. El 40% restante señaló que estuvieron en línea con sus previsiones y ningún comercio relevado informó un resultado superior al esperado.

En valores corrientes, la facturación mostró un incremento nominal promedio del 13,4%, aunque ese indicador no descuenta el efecto de la inflación. El ticket promedio se ubicó en $45.732.

La evaluación del impacto mensual también reflejó cautela. Para el 36,6% de los encuestados, el Día de la Madre sumó ventas pero no cambió el panorama general; el 34,1% consideró que tuvo una incidencia moderada; el 26,8% sostuvo que no produjo impacto y apenas el 2,4% afirmó que la fecha apuntalaría las ventas del mes.

Las promociones fueron determinantes para sostener la actividad: el 87,8% de los comercios utilizó financiación con tarjetas, mientras que el 19,5% ofreció descuentos por pago en efectivo. Las modalidades podían combinarse.

“El Día de la Madre volvió a demostrar el enorme esfuerzo del comercio marplatense para generar ventas mediante promociones y financiación. Hubo movimiento, pero seis de cada diez comerciantes no alcanzaron sus expectativas y la caída en unidades confirma que el consumo sigue condicionado. Las fechas especiales ayudan, aunque por sí solas no alcanzan para cambiar la realidad del sector”, señaló Blas Taladrid, presidente de la UCIP.

El estudio relevó comercios de indumentaria, calzado y marroquinería, perfumería, librerías, regalerías, chocolaterías, electrodomésticos, artículos para el hogar, tecnología y accesorios para celulares, entre otros, ubicados en distintos centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata.