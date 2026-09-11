Alumnos de quinto año de la escuela secundaria Caraludme de Batán ganaron el lugar para representar a la provincia de Buenos Aires en la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática (FN’26) con el proyecto “Circuito Turístico de Batán”. El proyecto se puede visualizar ingresando en el sitio web bit.ly/4gYftxcN .

La Feria será en los últimos días de noviembre en Córdoba. Al evento que organiza el ministerio de Capital Humano de la nación asistirá un grupo en representación de los 27 alumnos del colegio que dirige Alejandra Romano. En el sitio web ferias.educacion.gob.ar/ se puede consultar más información sobre este encuentro.

La propuesta avanzó entre 800 proyectos de diferentes escuelas y en las instancias distrital, regional y provincial y nació en las materias de Tecnología, a cargo de Esteban Carrizo, y de Geografía del profesor Cristian César.

El proyecto, que recibió el aval de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aborda la identidad y el patrimonio de Batán, a través de la construcción de un circuito turístico que busca poner en valor distintos espacios, lugares y aspectos representativos de la comunidad.

El recorrido puede hacerse a pie, en bicicleta, automóvil o colectivo y consta de ocho atractivos: Monumento de la Bicicleta, Canteras de Batán, Comisaría de Batán, Parroquia Nuestra Señora de Luján, Restaurant de comidas tradicionales, Plazoleta «La Amistad», Ecoparque y Pulpería de Burgos.

Los estudiantes integraron una diversidad de atractivos naturales, culturales e históricos que ponen en valor el patrimonio local y amplían la oferta turística del municipio. “El circuito propone un itinerario que conecta espacios de interés paisajístico, sitios vinculados con la historia y la identidad así como lugares de relevancia cultural y productiva”, sostiene el proyecto.

De este modo, los visitantes pueden conocer aspectos representativos de Batán, apreciando tanto sus recursos naturales como las manifestaciones culturales que caracterizan a la localidad.