Comenzó a funcionar en Mar del Plata el sistema municipal “VIGÍA: Vigilando de cerca. Ni un rincón sin ver”, una herramienta destinada a controlar en tiempo real el trabajo de la empresa encargada de la recolección de residuos.

Todos los camiones recolectores están equipados con GPS y cuatro cámaras. Desde una central de monitoreo, los operadores pueden observar en vivo las imágenes de cada unidad y seguir su ubicación y recorrido a través de un mapa. Además, todo el material queda grabado.

De esta manera, el control no se limita a comprobar si un camión pasó por determinada calle, sino que permite verificar si efectivamente realizó la recolección. En caso de incumplimientos, el Municipio puede exigir correcciones y aplicar sanciones a la empresa.

La tecnología también permite responder a los reclamos de los vecinos. Cuando se denuncia que el camión no pasó por una cuadra, los operadores pueden revisar las imágenes y los recorridos registrados para determinar qué ocurrió. Los reclamos por falta de servicio se reciben a través del WhatsApp 2235960422.

Por decisión del intendente Guillermo Montenegro, el monitoreo incorpora además una función vinculada con la seguridad. Las cámaras registran imágenes con información precisa sobre el lugar y el horario en que fueron tomadas. Así, ante un hecho delictivo ocurrido en una zona por la que circuló un camión, el material puede ser revisado y puesto a disposición de la fiscalía.

Por último, la iniciativa se suma a las acciones municipales contra los basurales a cielo abierto y el arrojo ilegal de residuos. Las cámaras permiten registrar a quienes arrojen basura en la vía pública o en canteras no autorizadas. A partir de las imágenes, se busca identificar los vehículos involucrados mediante sus patentes para avanzar con las sanciones correspondientes, visibilizar las infracciones y disponer el eventual secuestro de los automotores.