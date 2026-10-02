Este domingo 4 de octubre se realizará la 66° Caravana de la Primavera, una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de Mar del Plata, que reúne cada año a más de 20 mil personas, familias y grupos de amigos para recibir juntos la llegada de la primavera.

La tradicional bicicleteada, organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, debía realizarse el pasado 20 de septiembre, pero fue postergada debido a las condiciones climáticas. Finalmente, este domingo la ciudad volverá a vivir una jornada marcada por el encuentro, la celebración y la participación de toda la comunidad.

La edición de este año lleva como lema “Juntos, levantemos la mirada”, una invitación a salir de la rutina, prestar atención a lo que sucede alrededor y recuperar la capacidad de encontrarse con los demás.

La convocatoria será a las 8:00 en Matheu y Jujuy. Desde allí, los participantes emprenderán el recorrido por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores, hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata.

En el Centro Scout habrá un momento de descanso para comer, reponer energías y compartir antes de emprender el regreso. La vuelta será por la costa hasta avenida Luro, para finalizar en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE

Las inscripciones continúan abiertas durante este viernes y sábado en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, Matheu 3349, de 10 a 19, y en todas las sucursales de FAVA.

El valor del solapín es de $4.000 y puede abonarse en efectivo o mediante transferencia. También es posible realizar la inscripción a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862.

Los solapines adquiridos antes de la postergación mantienen su validez para este domingo.

La inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, aunque permite acceder a distintos beneficios, entre ellos el tradicional sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros, la posibilidad de utilizar el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura y atención médica.

Desde el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo invitan a toda la comunidad a participar de una nueva edición de esta tradición marplatense y a vivir una jornada diferente para recibir la primavera: “Juntos, levantemos la mirada”.