Tras las acciones llevadas a cabo por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata en defensa de los trabajadores de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y la farmacia de IOSFA, la entidad gremial anunció «la continuidad laboral de 177 trabajadores que este 1º de Octubre no iban a poder ingresar a sus puestos de trabajo».

El secretario gremial de ATE Mar del Plata, Diego Lencinas, detalló que la entidad gremial «fue formalmente notificada que la continuidad laboral se va a extender hasta el 5 de Febrero» y afirmó: «Esto no es producto del azar ni de la buena voluntad de algunos funcionarios, sino que es producto de la lucha que llevaron adelante los y las trabajadoras organizadas en ATE».

En ese sentido, Lencinas aseguró: «La alegría que tenemos es inmensa, porque logramos torcerle el brazo al gobierno y particularmente a Sturzenegger que quería seguir avanzando con el desguace del Estado y con el despido de trabajadores estatales».

Además, el Secretario Gremial de ATE Mar del Plata destacó el apoyo recibido «durante la masiva radio abierta realizada el pasado miércoles, donde acompañaron las centrales obreras de nuestra ciudad, y los sindicatos hermanos, que se solidarizaron con la situación que vivían los trabajadores». (ANSI)