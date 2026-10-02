La primavera no aparece en la Costa Atlántica. Después de varios de días con viento sur y temperaturas bajas, el fin de semana aparece con una leve recuperación de temperaturas pero bajo un ambiente de mucha nubosidad y humedad debido al cambio de viento hacia el sector noreste.

Esto implica que tanto hoy como el sábado sean jornadas con cielo cubierto, temperaturas cercanas a los 14 o 15 grados y precipitaciones.

Recién el domingo aparece como el mejor día para disfrutar al aire libre con la aparición del sol y un gradual ascenso de temperaturas con valores cercanos a los 18°.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo cubierto a parcial nublado con precipitaciones débiles a la noche. Viento leve a moderado del sector noreste. La temperatura mínima se estima en 7° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino