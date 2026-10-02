La edición N° 35 de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante del país que organiza el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ingresó en su etapa de cierre. Tras la disputa de los Interregionales, que culminaron este miércoles con la doble jornada en Benito Juárez, quedaron confirmados quiénes representarán a sus municipios en Mar del Plata, del 19 al 23 de octubre.

Al respecto, el ministro Andrés Larroque remarcó que “para el Estado bonaerense es una decisión sostener los Juegos” y destacó: “este año superamos un nuevo récord de inscripción con más de medio millón de participantes y más de 30 mil finalistas”.

Benito Juárez fue el anfitrión en la jornada de cierre de esta etapa, que se incorporó en las últimas tres ediciones y se desarrolla una vez concluida la instancia Regional. Representa un desafío más para las y los bonaerenses en la previa a la final, y en donde las delegaciones, representantes de las disciplinas en conjunto, se enfrentan en las semifinales. Los Interregionales comenzaron el pasado 7 de septiembre en San Fernando y luego continuaron en San Fernando, Pehuajó, Ezeiza, La Matanza, Dolores y Bahía Blanca.

El municipio recibió a las delegaciones de Ayacucho, Balcarce, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, General Alvarado, General Pueyrredón, Gonzales Chaves, Laprida, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos. La octava y última fecha de la Etapa Interregional albergó las disciplinas en nueve escenarios distintos: CEF Nº50, Club Atlético Juarense, Pista de Atletismo, Polideportivo Municipal, Predio Municipal de Arena, Club Atletico Lilán, Club Argentino, Onas Rugby Club y Colegio Inmaculada Concepción.

Durante casi un mes de competencias, a través de 14 eventos distribuidos en 8 distritos, más de 13.000 chicos y chicas bonaerenses disfrutaron del deporte en la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Etapa Interregional. En los distintos escenarios, clubes y polideportivos, compitieron en disciplinas de conjunto como Básquet 5×5, Cestoball, Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 11, Fútbol PCD, Fútbol Mixto, Fútbol Playa, Futsal, Handball, Handball Playa, Hockey, Rugby, Sóftbol y Vóley.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se agregaron nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantuvieron las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades. Además, se sostuvieron las tres actividades habituales para trasplantados: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

Los Juegos Bonaerenses promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural de la población, y a la vez, fomentan la identidad local y bonaerense. Su slogan es “La Pasión de una Provincia”, y a través del mismo, se busca representar de manera individual y colectiva el esfuerzo y la voluntad de cada uno de los distintos participantes, destacando la integralidad territorial que genera esta competencia en una provincia tan diversa y heterogénea como es Buenos Aires.