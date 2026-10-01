A pesar del frío, se realizó con éxito la “Fiesta de la Primavera” frente a la Municipalidad de General Pueyrredón. Más de 300 personas de distintos sectores de Mar del Plata se congregaron para visibilizar problemáticas que atraviesan desde hace años y que dependen directamente del Municipio.

La jornada tuvo un carácter festivo y participativo, pero también dejó un claro mensaje: se necesitan respuestas y soluciones rápidas y urgentes.

Entre los principales reclamos estuvieron el mal estado de las calles, la falta y el mal funcionamiento de luminarias, las deficiencias en el servicio de recolección de residuos, la presencia de basurales y las dificultades en la atención primaria de la salud, entre otras demandas vinculadas a los servicios municipales.

Durante la actividad también se escuchó el reclamo “¿Dónde están Montenegro y Neme?”, en referencia a las autoridades municipales, para que atiendan estas demandas y den respuestas concretas a problemas que llevan muchos años sin solución.

La convocatoria reunió a instituciones, organizaciones territoriales y habitantes de distintos sectores de la ciudad. Estuvieron representados, entre otros, San Jorge, Raíces, Belisario Roldán, Coronel Dorrego, Jorge Newbery, Santa Rosa, Serena, Nuevo Golf, Parque Independencia, El Martillo, Pueyrredón, Las Heras, Playa Serena, Autódromo, Belgrano y Parque Palermo, junto a muchos otros.

Como parte de la celebración, hicieron su aparición los particulares “Reyes de la Basura y la Oscuridad” y la “Reina del Semáforo”, aportando humor, creatividad y color a una jornada que combinó el reclamo con la celebración.

Los Reyes compartieron el premio ganador, que fue recibido con un gran aplauso de quienes participaron de la jornada, en un momento que sintetizó el espíritu de la propuesta: reclamar, organizarse y encontrarse.

La Fiesta de la Primavera dejó así un mensaje frente a las puertas del Municipio: hay organización, memoria y una demanda concreta de soluciones para vivir dignamente en cada sector de Mar del Plata.

