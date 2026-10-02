Con una gran convocatoria, se llevó a cabo este jueves en el Espacio Cova, Funes 2146, el Encuentro Provincial: Experiencias y Desafíos de los Consejos Locales de Hábitat, organizado por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires ya través de la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Ciudad

Tuvo como objetivo central cruzar experiencias concretas, visibilizar aciertos y analizar los obstáculos que enfrentan los distintos municipios en la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (N° 14449). Entendiendo que los Consejos Locales son herramientas democráticas fundamentales para la planificación urbana, y que la articulación regional es clave para potenciar sus alcances.

Contó con las exposiciones de los arquitectos Nicolás Arrúe (de Luján); Arq. Martín Banchero (de 9 de Julio); Cecilia Martínez (de Azul); Mario Rasquete (de Bahía Blanca) y Paula Suero (de General Pueyrredon) y el cierre estuvo a cargo del vicepresidente de CAUBA y Secretario SHVC, Arq. Gustavo Barcia; del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony

y del Dr. Alberto Ramírez, coordinador de Consejos Locales de la Subsecretaría de Hábitat, Vivienda y Ciudad Región Atlántica-Pampeana.

El presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9, Arq. Diego Domingorena agradeció a quienes participaron y comentó que «en la institución ya hace unos años que venimos bregando para que se nos considere en distintas cuestiones en las que no estamos siéndolo que es el tema urbano, y de acceder a opinar y formular propuestas sobre la vivienda popular”

Asimismo remarcó que “esto es lo que el colegio intenta hacer: posicionarse, sentarse en la mesa de decisiones, asesorar, estar presente en todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano, que está tan conflictuado, difícil y trabado en muchas ciudades, en otras no.

​“El hecho de que este evento sea en Mar del Plata, para nosotros no es casual. Mar del Plata es un ejemplo contrario a lo que uno plantea desde estos Consejos locales, que es una herramienta participativa e inclusiva donde los Ejecutivos consultan a la comunidad, a las instituciones, a quienes tenemos expertise en el tema. Acá ocurre todo lo contrario y los efectos son visibles para quienes vivimos y para los que no viven acá. Les contamos que es una ciudad que está dispersa, sin planificar, el Municipio no convoca a la comunidad para que participe, y pasan todas estas cosas que son públicas hasta a nivel nacional, donde aparecen torres excesivas, edificios en la playa y un montón de conflictos que hacen que la ciudad esté en una situación casi de emergencia urbana”, subrayó.

​Después señaló que “tenemos ejemplos de municipios vecinos que van por el lado contrario. Justamente, nos acompaña el intendente de General Alvarado. Nosotros hicimos un Concurso para un Masterplan de 200 hectáreas para la zona norte de Miramar y lo que pretendemos, que las municipalidades lleven adelante y que nos convoquen no solamente en las fotos, sino a la gente que puede aportar, pensar cómo se va a desarrollar esa gestión, y cómo llevarlo adelante de forma sustentable, sostenible, y predecible. Eso es un ejemplo claro de lo que estamos contraponiendo con Mar del Plata», precisó.

​»Otro caso puede llegar a ser Pinamar que también convocó a las fuerzas vivas para participar de su Código y es una de las ciudades que viene llevando una serie de políticas de desarrollo urbano que son predecibles y son continuadas en el tiempo, inclusive después de distintos mandatos ejecutivos”, puntualizó.

Por último deseó “que esto sirva y que incentive no sólo a los colegas en sus localidades llevar adelante estos Consejos, sino también que se difunda y que la comunidad tome estas herramientas como algo virtuoso, potencialmente favorable para que las ciudades crezcan como tienen que crecer», concluyó