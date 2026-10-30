El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires eligió a sus nuevas autoridades en el marco de un proceso que se desarrolló el miércoles 28 de octubre. En el distrito 5 se presentó una única lista (Apertura Técnica), que expresa la continuidad de los objetivos y la impronta de trabajo de la gestión actual, con eje en la amplia participación de la matrícula, el trabajo en equipo y una mayor presencia institucional en la comunidad.

La nueva mesa directiva estará encabezada por Vanesa Rodríguez como presidenta, junto a Maximiliano Martínez como secretario y Emilio Beltrán como tesorero. En tanto el actual presidente del Distrito 5, MMO Diego Haag, asumirá como vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

Al referirse al resultado electoral y a los desafíos de la próxima etapa, Rodríguez -quién actualmente se desempeña como secretaria de la institución- destacó que el trabajo continuará profundizando los lineamientos de un colegio abierto y de construcción de una comunidad colegial, que promueve el acercamiento de los profesionales y la participación activa de las distintas voces de la matrícula.

En ese sentido, señaló que la gestión promueve la integración de matriculados a las comisiones que abordan las diferentes temáticas vinculadas con el ejercicio profesional en las especialidades, con el propósito de generar espacios de intercambio, participación y construcción de objetivos comunes.

“Desde la gestión se viene profundizando un colegio con mayor visibilidad, representatividad y trabajo en equipo en torno a objetivos comunes de toda la matrícula”, sumó Haag.

Asimismo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la presencia del Colegio en la comunidad y de acompañar la evolución de la profesión.

En relación con su próxima función en el Consejo Superior, consideró que existe la “oportunidad de sumarse a un espacio que comparte la perspectiva de apertura institucional y vinculación con la sociedad, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades y desafíos de la actividad profesional, no solo en el distrito 5, sino en toda la provincia”.

Tanto Haag como Rodríguez agradecieron el acompañamiento de los matriculados a través del voto y valoraron la posibilidad de renovar las autoridades dando continuidad al trabajo realizado. En esa línea, subrayaron la importancia de promover la participación y la alternancia en los cargos, entendiendo que involucrarse en el Consejo Directivo constituye una oportunidad para aportar al desarrollo de la institución y al conjunto de la profesión.

Cómo quedó conformado el Consejo Directivo del Distrito 5

Las autoridades elegidas para conducir el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, durante los próximos tres años son:

Presidenta: MMO Vanesa Rodríguez.

Secretario: MMO Maximiliano Martínez.

Tesorero: TME Emilio Beltrán.

Primer vocal titular: MMO Simón Ciolfi.

Segundo vocal titular: MMO Matías Martínez Rudy.

Tercer vocal titular: MMO Ezequiel Zampatti.

Primer vocal suplente: TME Ariel Caraballo.

Segunda vocal suplente: MMO Gladys Santa Cruz Giménez.

Tercer vocal suplente: TME Cristian Orieta.

Vocal titular al Consejo Superior: MMO Diego Peláez.

Vocal suplente al Consejo Superior: MMO Martín Retondo.

Presentación y asunción de las nuevas autoridades

La presentación oficial de las nuevas autoridades del Consejo Superior y de los distritos se realizará el 12 de diciembre en la sede provincial del Colegio de Técnicos, en La Plata.

En Mar del Plata, el Distrito 5 llevará adelante un acto formal de presentación de su nueva conducción el 16 de diciembre. La asunción formal de las autoridades en sus funciones tendrá lugar el 31 de diciembre, dando inicio al período de gestión de tres años.