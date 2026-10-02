Una charla abierta y gratuita para descubrir cómo se piensa y se construye el vestuario en el cine y el audiovisual. El vestuario no es solamente ropa. Es narración, identidad, época, contexto, transformación y puesta en escena.
En esta charla vamos a acercarnos al proceso creativo de una diseñadora de vestuario: cómo leer un guion desde el vestuario, qué información buscar en un personaje, cómo construir una identidad visual, cómo las decisiones de vestuario dialogan con la dirección, arte, fotografía y actuación, qué hay detrás de una escena que “funciona” visualmente.
Una charla pensada para estudiantes, artistas, diseñadores, realizadores y para todos quienes quieran descubrir el mundo del vestuario audiovisual desde adentro.
Entrada libre y gratuita.
Si te interesa el cine y querés entender cómo se construye visualmente un personaje, esta charla es para vos.
🎟️ CHARLA ABIERTA Y GRATUITA
📅 Viernes 2 de octubre
🕕 18:00 a 19:30 h
📍 El Gran Pez Libros
Sobre Paula Chiapetta
Diseñadora de Vestuario para cine, teatro y publicidad. Formada en el Teatro Colón y en la Escola Massana de Barcelona. Ha trabajado en producciones nacionales e internacionales junto a directores como Alejandro González Iñárritu, Tarsem Singh y Cesc Gay. Entre sus proyectos se encuentran Biutiful, Merlí y La vida misma.
Octubre en El Gran Pez.
Agenda completa.
2/10
El personaje vestido. Del guion al personaje.
Presentación Seminario de Vestuario.
Paula Chiappetta
Actividad gratuita.
18:00 hs.
3/10
Ponte di Parole. Literatura italiana.
Lectura de Valentina Misgur y Simone Metalli.
Actividad gratuita.
17:00 hs.
3/10
Los tallos amargos (1956)
Fernando Ayala
Cineclub Dynamo
Proyección en 16mm.
20:00 hs.
Entrada $3000
8/10
Puppet Master (1989)
de David Schmoeller
Presentación de Noelia Custodio
Proyección en VHS.
20:00 hs
Entrada $8000
10/10
Una historia sencilla. Taller de guion y escritura creativa.
Esteban Prado y Oriana Castro
Actividad gratuita.
14:00 a 20:00 hs.-
10/10
Matrix (1999)
de Lana Wachowski y Lily Wachowski
Cine Debate Mostri
16:00 hs
Entrada a la gorra
14/10
Mambos Jam
Encuentro de dibujo y juego para cualquier persona.
Actividad gratuita.
17:00 hs.-
17/10
Encuentros de Filo Salvaje
Santiago Díaz
17:30 hs.
Entrada a la gorra
17/10
Cine
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
de Sasha Waters.
Actividad gratuita.
20:30 hs.
22/10
Literatura
El fondo del mar y otros cuentos aterradores
Mario Méndez
Editorial Edelvives.
Actividad gratuita.
18:00 hs.
23/10
Ual·la!
Arte sonoro, música experimental y mucho humor
con Modesto Lai y Alba Rubió
20:00 hs
Entrada $5000
30/10
Colección de Eventos Extraños
con Camila Pastorini Vaisman & orquesta.
Música y poesía.
Actividad gratuita.
18:00 hs.
31/10
Actividad Sorpresa a cargo de HWARANG, editorial especializada en literatura coreana.