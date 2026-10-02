Una charla abierta y gratuita para descubrir cómo se piensa y se construye el vestuario en el cine y el audiovisual. El vestuario no es solamente ropa. Es narración, identidad, época, contexto, transformación y puesta en escena.

En esta charla vamos a acercarnos al proceso creativo de una diseñadora de vestuario: cómo leer un guion desde el vestuario, qué información buscar en un personaje, cómo construir una identidad visual, cómo las decisiones de vestuario dialogan con la dirección, arte, fotografía y actuación, qué hay detrás de una escena que “funciona” visualmente.

Una charla pensada para estudiantes, artistas, diseñadores, realizadores y para todos quienes quieran descubrir el mundo del vestuario audiovisual desde adentro.

Entrada libre y gratuita.

Si te interesa el cine y querés entender cómo se construye visualmente un personaje, esta charla es para vos.

🎟️ CHARLA ABIERTA Y GRATUITA

📅 Viernes 2 de octubre

🕕 18:00 a 19:30 h

📍 El Gran Pez Libros

Sobre Paula Chiapetta

Diseñadora de Vestuario para cine, teatro y publicidad. Formada en el Teatro Colón y en la Escola Massana de Barcelona. Ha trabajado en producciones nacionales e internacionales junto a directores como Alejandro González Iñárritu, Tarsem Singh y Cesc Gay. Entre sus proyectos se encuentran Biutiful, Merlí y La vida misma.

Octubre en El Gran Pez.

Agenda completa.

2/10

El personaje vestido. Del guion al personaje.

Presentación Seminario de Vestuario.

Paula Chiappetta

Actividad gratuita.

18:00 hs.

3/10

Ponte di Parole. Literatura italiana.

Lectura de Valentina Misgur y Simone Metalli.

Actividad gratuita.

17:00 hs.

3/10

Los tallos amargos (1956)

Fernando Ayala

Cineclub Dynamo

Proyección en 16mm.

20:00 hs.

Entrada $3000

8/10

Puppet Master (1989)

de David Schmoeller

Presentación de Noelia Custodio

Proyección en VHS.

20:00 hs

Entrada $8000

10/10

Una historia sencilla. Taller de guion y escritura creativa.

Esteban Prado y Oriana Castro

Actividad gratuita.

14:00 a 20:00 hs.-

10/10

Matrix (1999)

de Lana Wachowski y Lily Wachowski

Cine Debate Mostri

16:00 hs

Entrada a la gorra

14/10

Mambos Jam

Encuentro de dibujo y juego para cualquier persona.

Actividad gratuita.

17:00 hs.-

17/10

Encuentros de Filo Salvaje

Santiago Díaz

17:30 hs.

Entrada a la gorra

17/10

Cine

Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World

de Sasha Waters.

Actividad gratuita.

20:30 hs.

22/10

Literatura

El fondo del mar y otros cuentos aterradores

Mario Méndez

Editorial Edelvives.

Actividad gratuita.

18:00 hs.

23/10

Ual·la!

Arte sonoro, música experimental y mucho humor

con Modesto Lai y Alba Rubió

20:00 hs

Entrada $5000

30/10

Colección de Eventos Extraños

con Camila Pastorini Vaisman & orquesta.

Música y poesía.

Actividad gratuita.

18:00 hs.

31/10

Actividad Sorpresa a cargo de HWARANG, editorial especializada en literatura coreana.