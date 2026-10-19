En el marco de un plan de revalorización de las fuentes ornamentales de la ciudad, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) puso en condiciones la fuente ubicada en Peatonal San Martín y San Luis. Las tareas comprendieron desde la reparación y pintura integral de la batea hasta el montaje de un nuevo gabinete eléctrico y el rediseño de los juegos de agua y luces.

En ese sentido, agentes de la Dirección de Espacios Públicos e Infraestructura del EMSUR llevaron adelante un plan integral de puesta en valor de este espacio público.

Los trabajos incluyeron tareas de albañilería, hidrolavado de superficies, retiro de instalaciones eléctricas obsoletas, desarme del antiguo tablero eléctrico y montaje del nuevo gabinete, además del rediseño de los juegos de agua y la colocación de un sistema de luces RGB con controladores.

La fuente recuperó su esplendor con la instalación de tres géiseres y 30 picos de agua, 15 luces para los géiseres y cuatro bombas sumergibles. También se realizó el armado y tendido de las instalaciones para el suministro de agua para bombas y juegos de agua, así como de la red eléctrica para alimentar las bombas y las luces centrales. Finalmente, se hidrolavaron la fuente y los muretes y se completaron los trabajos con la pintura integral.

Estas acciones forman parte del trabajo constante del EMSUR para conservar, mantener y poner en valor los espacios públicos del Partido de General Pueyrredon. A través de tareas de reparación, renovación y mantenimiento, el Ente contribuye a preservar el patrimonio urbano y a mejorar los lugares de encuentro y disfrute de vecinos y visitantes.