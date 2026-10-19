Ser italiano también es participar, y este año se empieza con un gesto propio: por primera vez, la boleta del Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero) hay que solicitarla para que llegue al domicilio antes del 4 de noviembre para poder votar el 4 de diciembre. Un trámite simple que le da voz a toda la comunidad.

Para explicar el cambio, este lunes 19 de octubre, a las 18 hs, la Universidad Nacional de Mar del Plata será sede de la charla «¿Tenés ciudadanía italiana? Tu voto no llega solo».

La actividad, gestionada por Bettina Favero y Daniel Antenucci, se realizará en el Aula A (nivel -1, torre Peña) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Deán Funes 3350). Junto a ellos expondrán Fernando Rizzi, Elisa Gizzi, Florencia Iconoclasta y Ana María Biasone, cabeza de lista; todos integrantes de la Lista 1 «Italiani per il Futuro» vinculados a la universidad pública.

Se explicará quién puede votar, cómo pedir la inscripción y qué hace el Com.It.Es. y por qué es importante.

Desde la lista subrayan que votar es mucho más que un trámite. La participación de los más de 60.000 ciudadanos habilitados en la región es la forma de demostrar al gobierno italiano actual que los italianos fuera del territorio son participantes activos y relevantes para sostener la italianidad en el mundo.

La charla apunta en especial a las nuevas generaciones de italianos que estudian en la universidad pública, y a todas las familias de la comunidad que necesitan esta información antes del cierre del 4 de noviembre. A tal fin acercan el formulario digital para la solicitud https://drive.google.com/file/d/1YtkRXfmBin636-yyRC8g1W7LwqCJCUkt/view?usp=drivesdk y recomiendan sumarse al canal de Instagram con actualizaciones constantes https://whatsapp.com/channel/0029VbDg4D5HltY7UpZK0h2t

Ana María Biasone: una trayectoria universitaria con raíces abruzzesas

Ana María Biasone es primera generación de argentinos en una familia muy ligada a sus orígenes abruzzesi. Desarrolló su carrera en el ámbito académico, la administración municipal y las organizaciones sin fines de lucro de Mar del Plata. Es licenciada en Turismo por la UNMdP y magíster por la Universidad Austral. Trabajó 35 años en docencia, investigación y gestión universitaria, y hoy dirige la Maestría en Desarrollo Turístico Sostenible de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.

Dirigió en Argentina el Grupo de Investigación sobre «Turismo de las Raíces», proyecto conjunto de la Universidad de Calabria, la Universidad de Turín y la UNMdP, y es coautora del «Primer Informe sobre el Turismo de las Raíces en Italia», publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

«Mi interés en relación con la comunidad italiana de la circunscripción consular de Mar del Plata está en la formación y la inserción profesional de excelencia de nuestros jóvenes», sostiene.

La Lista 1 «Italiani per il Futuro» está integrada por: Ana Biasone, Mariana Lalanne, Fernando Rizzi, Pablo Vottola, Jorge Della Chiesa, Toti Lico (Villa Gesell), Alejandra Bonci, Daniel Antenucci, Jorge Carrone, Raffaele Vitiello, Elisa Gizzi, Mónica Valentini (Maipú), Fabián Picone, Florencia Iconoclasta y Bettina Favero.