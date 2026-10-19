La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, invita a participar de la nueva edición del Club de Chicas Programadoras, a desarrollarse los lunes y miércoles desde el 26 de octubre, de 16 a 18 en ATICMA (Chaco 1670).

En esta oportunidad, la propuesta consiste en Game Lab, un espacio donde las participantes transformarán sus ideas en videojuegos reales. En total, serán 24 horas de aprendizaje práctico, colaborativo y a la medida de quienes recién empiezan.

Durante las jornadas, que se extenderán durante seis semanas, adolescentes de 13 a 18 años explorarán App Inventor, Scratch y Pilas Engine, tres herramientas pensadas para crear de forma visual e intuitiva, aprenderán a convertir sus conceptos en juegos interactivos y divertidos y a descubrir que programar también es una manera de expresar su creatividad.

Esta iniciativa que lleva adelante la Dirección de Economía del Conocimiento, se realiza por quinto año consecutivo en Mar del Plata; ya capacitó a 230 niñas y busca seguir acercando a más jóvenes al mundo de la tecnología.

El Club promueve el aprendizaje entre pares, el acompañamiento de mentoras y el intercambio de experiencias, al tiempo que contribuye a derribar estereotipos de género, despertar vocaciones tecnológicas y generar nuevas oportunidades de formación en un sector estratégico para el desarrollo local.

Las interesadas pueden anotarse a través del siguiente link: bit.ly/ClubChicasProgramadoras2026