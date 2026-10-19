El pasado sábado 17 de octubre se realizó en el complejo Residencias Cooperativa de Turismo (RCT) de Chapadmalal la primera Jornada Regional de Economía Social y Solidaria, un espacio de encuentro e intercambio entre organizaciones, cooperativas y actores vinculados a la economía social, con el objetivo de compartir experiencias, fortalecer el trabajo colectivo y construir propuestas para el sector.

La jornada contó con una charla sobre “Gestión práctica de organizaciones de la Economía Social y Solidaria”, a cargo de Rubén Bozzo, y espacios de intercambio organizados en torno a distintos ejes de trabajo, que permitieron poner en común experiencias, debatir desafíos y elaborar propuestas para fortalecer las organizaciones.

Durante la tarde, se desarrolló un plenario de conclusiones y propuestas, seguido de un panel sobre “Políticas públicas por y para las organizaciones de la ESS”, a cargo del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC). La actividad también incluyó un espacio de cierre artístico.

La iniciativa fue impulsada por el IPAC y el Consejo Asesor Solidario (CAS) de General Pueyrredon, promoviendo la articulación regional y el fortalecimiento de la economía social y solidaria.

Al cierre de la jornada, Facundo “Apache” Villalba, Director de Registro y Fiscalización del IPAC, reflexionó sobre la importancia de fortalecer la organización colectiva, consolidar los espacios de participación y construir políticas públicas junto a las organizaciones, reconociendo el valor de la economía social y solidaria como herramienta para el desarrollo de las comunidades.