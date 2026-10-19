El martes 20 de octubre de 9 a 16 horas tendrá lugar la Expo educativa de los Centros de Formación Laboral del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), dependientes del

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada se realizará en la sede de ADUM, ubicada en la calle Gral. Roca 3865.

Durante la muestra se podrán recorrer los stands de los diez Centros de Formación, que brindan más de 350 cursos gratuitos en la ciudad de Mar del Plata. Se proporcionará

información de la oferta formativa, que abarca diversas familias profesionales como gastronomía y hotelería, construcción, mecánica automotriz, metalmecánica, salud, administración, informática, industria gráfica y comunicación, entre otras.

Además, en la jornada tendrán lugar demostraciones en vivo de los cursos y un taller sobre orientación vocacional y armado de CV, de 14 a 15.30h. La m muestra es abierta, con entrada

libre y gratuita.

El organismo sostuvo que la Provincia de Buenos Aires promueve la formación laboral como una herramienta fundamental no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para impulsar la industria y el sector productivo bonaerense.

«Sostenemos que más trabajadores y

trabajadoras calificados construyen un mejor mundo del trabajo. Por eso, decimos NO al desfinanciamiento de la formación laboral que está llevando adelante el Gobierno nacional», señalaron desde la cartera laboral.