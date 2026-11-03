El conjunto de trabajadoras y trabajadores nodocentes nucleados en APU protagonizaron este martes una nueva jornada de protesta porque el gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento.

Ello se traduce, entre otros aspectos, en el atraso salarial de las más de 900 trabajadores y trabajadoras marplatenses que garantizan el funcionamiento, la seguridad y la higiene de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

«Hoy tenemos una pérdida del poder adquisitvo del 33%. No llegamos a fin de mes, nos cuesta darle de comer a nuestros hijos, lo que impacta a su vez en la salud mental», describió Victoria Schadwill, secretaria ajunta de APU, ante la prensa local y nacional.

La solución y el reclamo de APU es concreto: «Exigimos la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto nacional 2027». El incumplimiento de la ley vigente pone en peligro el funcionamiento de la Universidad pública: «De seguir esto así, no se va a poder abrir la Universidad el año que viene».

Luego del paro por 24 horas, en línea con el plan de acción decidido por la FATUN, APU volverá a parar el próximo jueves 12 y lunes 16 de noviembre. No se descartan nuevas tomas en los edificios de la UNMDP.

El cronograma de lucha fue decidido democráticamente en asamblea, y se da mientras el Congreso comienza a debatir el proyecto de Presupuesto 2027.