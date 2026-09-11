En el marco del Día de la Industria Naval Argentina, que se conmemora cada 12 de septiembre, SPI Astilleros anuncia el inicio de la construcción de una nueva embarcación destinada a acompañar el desarrollo de la infraestructura energética offshore.

Se trata de la lancha C81, una unidad multipropósito que prestará servicios de apoyo a las monoboyas y plataformas offshore vinculadas a la industria energética en uno de los puntos estratégicos de la nueva infraestructura destinada a la salida de la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

La embarcación fue diseñada para desarrollar funciones de practicaje, pasaje, carga y remolque —no simultáneos—, una configuración que le permitirá responder con versatilidad a distintos requerimientos operativos asociados a las actividades desarrolladas en la zona.

La C81 tendrá capacidad para transportar hasta 12 personas, además de sus 3 tripulantes, y contará con dos motores principales Scania de 625 HP cada uno, configurados para proporcionar la potencia necesaria para las diferentes tareas previstas.

Con una velocidad de servicio proyectada de aproximadamente 16 nudos, la embarcación permitirá realizar traslados de personal y materiales con adecuados tiempos de respuesta, contribuyendo al soporte logístico de las operaciones que se desarrollarán en el área offshore.

La nueva unidad se incorporará a la flota de Antares Naviera S.A.U. y se estima que estará operativa durante el segundo trimestre de 2027.

Industria naval y energía: capacidades argentinas para nuevos desafíos

El inicio de esta construcción representa un nuevo paso para la industria naval nacional y refleja el rol estratégico que los astilleros argentinos pueden desempeñar frente a los nuevos desafíos productivos y energéticos del país.

En un contexto de expansión de la infraestructura vinculada a Vaca Muerta y al desarrollo del sistema de exportación, la construcción de embarcaciones de apoyo constituye una pieza necesaria para acompañar las operaciones marítimas y offshore asociadas a esta nueva etapa de la industria energética argentina.

Para SPI Astilleros, este proyecto representa además la posibilidad de poner nuevamente en valor las capacidades técnicas, industriales y profesionales desarrolladas a lo largo de su trayectoria, generando soluciones navales diseñadas para las necesidades concretas de sectores estratégicos de la economía nacional.

En el marco del Día de la Industria Naval Argentina, SPI reafirma así su compromiso con una industria naval capaz de acompañar los grandes proyectos productivos del país, integrando trabajo argentino, conocimiento, tecnología y capacidad industrial al desarrollo de nuevas oportunidades para la Argentina.

SPI Astilleros — A la vanguardia de la industria naval.