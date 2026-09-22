La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante un operativo integral en inmediaciones de Polonia y av. Fortunato de la Plaza, que incluyó controles vehiculares y tareas preventivas en el espacio público.

Como resultado del procedimiento, personal municipal interceptó una moto cuyo conductor contaba con la documentación correspondiente, pero la consulta en el sistema informático permitió constatar que el rodado registraba un pedido activo de secuestro.

Ante esta situación, el conductor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Decimosexta, donde se iniciaron actuaciones bajo la carátula de encubrimiento.

En el marco del mismo operativo, los agentes observaron a dos delincuentes del espacio público lavando vehículos. Uno de ellos se encontraba en estado de ebriedad y generaba disturbios, además de increpar a personas que se encontraban en el lugar.

Al intervenir el personal municipal y policial, adoptó una actitud hostil, profirió insultos y realizó movimientos agresivos hacia los agentes. Ante esta situación, personal policial procedió a colocarle las esposas reglamentarias para resguardar la integridad del personal interviniente y de terceros. El sujeto fue trasladado a la Comisaría Decimosexta y puesto a disposición de la justicia.

Desde la Secretaría de Seguridad se destacó el trabajo preventivo y la articulación con las fuerzas policiales para intervenir ante distintas situaciones detectadas durante los operativos de control en la vía pública.