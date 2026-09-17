Durante la sesión que se desarrolla este jueves en el Senado de la Nación, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, para reclamar una respuesta institucional frente a los resultados de la educación argentina.

El pedido a Torrendel, la realización de un nuevo Congreso Pedagógico Nacional

El eje central de la cuestión de privilegio fue el pedido dirigido al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. “Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad.

El senador explicó que no se trata de pedir “una respuesta de gestión ni una promesa de campaña”, sino de activar el ámbito federal para reunir a la Nación y a las 24 provincias y discutir “las estrategias, los objetivos, los recursos, los marcos pedagógicos y las herramientas legales que necesitamos para construir la matriz educativa argentina del siglo XXI”.

“Un Congreso Pedagógico no es un evento. Es el mecanismo institucional que tenemos para que un problema de veinticuatro subsistemas deje de resolverse —o de no resolverse— veinticuatro veces distintas”, afirmó.

“No vengo a señalar un agravio en el sentido en que estamos acostumbrados a escuchar en este recinto. Vengo a plantear un silencio que, si se sostiene, se convierte en agravio: el silencio frente a un dato que debería correr como un escalofrío por todo el sistema político argentino”, sostuvo Abad.

El senador puso el foco en los resultados de las pruebas PISA 2025, difundidos por la OCDE, que ubicaron a la Argentina con 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con caídas de entre 11 y 13 puntos respecto de 2022. La OCDE confirma esos valores y señala que, entre 2022 y 2025, el desempeño argentino cayó 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias.

“Hoy, ocho de cada diez chicos de 15 años no llegan al nivel mínimo en Matemática”, señaló Abad, quien agregó que la Argentina quedó en el puesto 72 de 91 países evaluados. PISA 2025 fue realizada en 91 países y economías.

Para el senador, “lo más grave no es la posición en la tabla: es que retrocedimos más rápido que el promedio de la OCDE, mientras el mundo entero también retrocede”. La OCDE informó que los resultados de Matemática y Lectura alcanzaron sus promedios más bajos históricos entre los países de la organización, en un contexto de retroceso generalizado.

Abad también vinculó los resultados internacionales con los datos de los Operativos Aprender y con la situación educativa de la provincia de Buenos Aires.

“Quiero ser claro: no traigo un diagnóstico improvisado”, afirmó. Y señaló como problemas centrales la fragmentación del sistema educativo, el deterioro de los aprendizajes básicos y el desfasaje entre la escuela y las transformaciones que atraviesan actualmente el mundo del trabajo, particularmente a partir de la inteligencia artificial y la automatización.

En ese sentido, sostuvo que “la fragmentación de un sistema que dejó de ser nacional para convertirse en veinticuatro subsistemas provinciales” constituye uno de los desafíos que deben ser abordados, junto con “el quiebre en los cimientos de la alfabetización” y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral en transformación.

En otro tramo de su intervención, Abad llamó a sacar la discusión educativa de la confrontación política. “Si de verdad queremos un país mejor, si de verdad queremos desarrollarnos, crecer y garantizar la igualdad de oportunidades, tenemos que dejar de lado la grieta y la polarización, y ponernos de acuerdo en lo importante”, sostuvo.

“No hay grieta que valga frente a un chico de doce años que no entiende lo que lee”, afirmó el senador, y planteó que la educación debe ser considerada también como una condición para el desarrollo productivo, la inserción internacional y la igualdad de oportunidades.

Y cerró su intervención con el concepto que viene impulsando como eje de su propuesta: “Si queremos competir en serio como país, primero tenemos que animarnos a fortalecer y a emancipar lo que pasa adentro del aula. Y esto tan elemental es lo que hoy vengo a defender. Me gusta destacarlo como una revolución educativa. En materia de gestión —esto nos involucra a todos—, se llama responsabilidad.”