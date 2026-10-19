En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se conmemora en todo el mundo a lo largo de octubre, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende llevará adelante una serie de actividades preventivas y asistenciales abiertas a la comunidad, coordinadas de forma conjunta por el Servicio de Ginecología y la Unidad de Mastología de la institución.

La iniciativa central contempla la realización de controles gineco mamarios por demanda espontánea entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre, en el horario de 9 a 11.30, en los consultorios del Servicio de Ginecología ubicados en la planta baja del establecimiento.

La convocatoria está orientada de manera a mujeres que no cuenten con cobertura de obra social ni medicina prepaga, facilitando el acceso a una evaluación clínica temprana y de calidad.

Durante cada consulta, los profesionales efectuarán el examen físico mamario correspondiente y gestionarán la indicación de estudios diagnósticos complementarios según la edad y los antecedentes de cada paciente, tanto ecografías como mamografías.

La experiencia de los últimos años refleja un incremento constante en la cantidad de personas que se acercan a los controles del hospital durante estas jornadas, alcanzando un promedio de quinientas mamografías realizadas en cada campaña.

A la par de las actividades asistenciales, el martes 20 a las 8 de la mañana tendrá lugar un Ateneo Ampliado de la Unidad de Mastología en el Salón de Actos de la planta baja del hospital, con el eje “Cardio-Oncología: Proteger el corazón mientras tratamos el cáncer”, un encuentro de debate clínico y formación académica que reunirá a los distintos equipos que intervienen en el abordaje de esta patología.

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en la mujer y representa la de mayor prevalencia dentro del Hospital Alende. Frente a esta realidad, el centro asistencial cuenta con una Unidad de Mastología consolidada como un dispositivo multidisciplinario integral, donde convergen especialistas en mastología, ginecología, oncología clínica, diagnóstico por imágenes, radioterapia, cirugía plástica y reconstructiva, patología, terapia ocupacional, psicooncología y cuidados paliativos.

Desde el área específica remarcaron que el diagnóstico precoz sigue siendo la herramienta fundamental para mejorar el pronóstico y elevar las posibilidades de curación, ratificando el compromiso del sistema público de salud por garantizar derechos, equidad y acompañamiento profesional para todas las vecinas de Mar del Plata y la región.