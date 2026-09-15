El invierno parece no querer despedirse en la Costa Atlántica. Si bien el lunes hubo una recuperación de temperaturas, este martes el termómetro volverá a bajar debido al ingreso de aire frío nuevamente con cielo parcialmente nublado y máximas apenas entre 10 u 11 grados.

Sin embargo, a partir del miércoles el aire cálido volverá y se mantendrá al menos hasta el sábado lo que permitirá una recuperación de temperaturas con tardes mas primaverales y máximas cercanas a los 18 o 20 grados sin pronóstico de lluvias al menos hasta el próximo domingo.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo parcial a algo nublado. Viento regular a moderado del sector sur. La temperatura mínima se estima en 6° y la máxima en 11°.

Reporte @sebapagliarino