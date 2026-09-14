La disputa entre el gobierno municipal de General Pueyrredon y la administración de Axel Kicillof sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusara al intendente Agustín Neme de no responder los mensajes de la Provincia y calificara al distrito como “virtualmente acéfalo”.

La respuesta de Neme fue contundente y eligió como destinatario inicial al propio gobernador. “Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad”, lanzó.

En ese sentido, el intendente puso el foco en la inseguridad y trasladó la responsabilidad directamente a Kicillof. “Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿Cuál es su plan, Gobernador?”, planteó.

Neme enumeró luego las acciones que, según sostuvo, lleva adelante el Municipio pese a que la seguridad es una responsabilidad provincial. Mencionó la compra de patrulleros para la Policía Bonaerense, la creación de la Patrulla Municipal, la inversión en combustible, tecnología y prevención, además de los reclamos por mayor cantidad de efectivos y el trabajo conjunto con fuerzas provinciales y federales.

Duro cuestionamiento a las políticas de Kicillof

El jefe comunal también cuestionó al gobernador por el contenido de sus discursos y por distintas decisiones de su administración. Recordó el lanzamiento del Operativo Sol y afirmó que esperaba escuchar definiciones sobre seguridad, pero que Kicillof dedicó buena parte de su intervención a “una arenga política” contra Mauricio Macri y Javier Milei.

“Los marplatenses no necesitan arengas, necesitan seguridad”, afirmó.

Neme apuntó además contra lo que definió como decisiones que no comparte: el régimen de excarcelaciones, el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, la negativa a discutir una modificación del régimen penal juvenil y las campañas vinculadas al consumo de drogas.

También recordó el conflicto generado cuando el Municipio puso en marcha la Patrulla Municipal. Según Neme, organismos provinciales eligieron “denunciarnos penalmente en lugar de ayudarnos”.

“Entonces no nos corra con un plan. Háganse cargo”, reclamó.

La respuesta directa a Bianco

En el tramo más político de su mensaje, Neme respondió específicamente a las declaraciones del ministro Bianco, quien había justificado la exclusión del Municipio de la nueva Unidad de Coordinación Bahía Bristol argumentando que desde la administración local no respondían los mensajes provinciales. Según Bianco, General Pueyrredon era el único de los 135 municipios bonaerenses con el que no tenían relación fluida.

“Que el Jefe de Gabinete de la Provincia diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje, no solamente es una irresponsabilidad institucional, sino que también es una falta de respeto a todos los marplatenses”, sostuvo Neme.

Y agregó una frase que sintetizó su defensa: “Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días”.

A partir de allí, Neme propuso discutir responsabilidades institucionales y enumeró una extensa agenda de reclamos a la Provincia: seguridad, cantidad de policías y patrulleros, infraestructura, obras, recursos coparticipables, educación municipal, IOMA, desarrollos urbanos y Punta Mogotes.

En materia política, además, cuestionó la participación del exintendente y actual dirigente opositor Gustavo Pulti en la relación entre Provincia y Municipio, al hablar de “la coordinación política en seguridad que delegó en su candidato Gustavo Pulti”.

“No nos vamos a prestar al juego de la vieja política”

El conflicto entre Provincia y Municipio se produce además en medio de la controversia por la creación de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, organismo provincial destinado a articular acciones sobre el complejo que comprende el Casino, el Hotel Provincial y la Rambla, sin participación del gobierno municipal.

Neme aseguró que las puertas del Municipio están abiertas para trabajar con la Provincia, pero advirtió que no aceptará que Mar del Plata sea utilizada como escenario de disputas políticas.

“Si el gobernador Kicillof y el ministro Bianco quieren trabajar por Mar del Plata, las puertas están abiertas porque siempre estuvieron abiertas. Pero si quieren utilizar a nuestra ciudad para resolver sus internas políticas, no cuenten conmigo”, afirmó.

Finalmente, el intendente endureció todavía más el tono y reclamó a Kicillof y Bianco “menos discursos, menos giras nacionales, menos chicanas y más respuestas”, particularmente en materia de seguridad.

“Mientras ustedes discuten quién contestó o no un teléfono hay bonaerenses que tienen miedo de salir de sus casas. Esa debería ser la preocupación de ustedes”, sostuvo.

Y cerró con una definición que busca convertirse en respuesta política al planteo de Bianco: “Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro”.

Neme concluyó asegurando que no permitirá que “subestimen” ni “le falten el respeto” a los marplatenses y afirmó que, frente a lo que definió como obstáculos del gobierno provincial, seguirá “del lado de los marplatenses”.