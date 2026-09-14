La comunidad universitaria de Mar del Plata volverá este martes 15 de septiembre a trasladar las aulas al espacio público. Desde las 10 y hasta las 17 se desarrollará una nueva jornada de clases públicas, acompañada por acciones de visibilización de los reclamos del personal nodocente, en el marco del plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios a nivel nacional.

La convocatoria busca poner nuevamente en el centro de la agenda pública la situación presupuestaria de las universidades y el deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes.

La jornada no constituye una protesta aislada. Forma parte de una serie de medidas que se profundizaron durante 2025 y 2026. En Mar del Plata, ADUM y APU han combinado paros, movilizaciones, banderazos, clases públicas y otras acciones para reclamar una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades nacionales.

El conflicto tuvo un punto central en la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma estableció mecanismos de actualización presupuestaria y contempló la recomposición de los salarios docentes y nodocentes. Tras ser vetada por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2025, el Congreso insistió con la sanción y la convirtió en ley en octubre de ese año.

Sin embargo, el reclamo continuó. En diciembre de 2025, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional para exigir el cumplimiento de los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y nodocentes y las becas estudiantiles. En junio de 2026, además, ADUM informó que la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el Ejecutivo, dejando vigente esa medida cautelar.

Durante 2026, las medidas se multiplicaron. En marzo, docentes y nodocentes de la UNMdP realizaron nuevas acciones conjuntas; en mayo y junio se desarrollaron paros y actividades de protesta; y en agosto la comunidad universitaria realizó un banderazo en el Complejo Universitario al cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento, con participación de docentes, nodocentes y estudiantes.

La agenda de septiembre mantiene esa continuidad. ADUM resolvió nuevas jornadas de clases públicas para el 10 y el 15 de septiembre y planteó profundizar las acciones de cara a una nueva Marcha Federal Universitaria. El Frente Sindical Universitario, por su parte, acordó una jornada nacional de clases públicas para este martes y nuevas instancias de protesta durante el mes.

