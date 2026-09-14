En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra el crimen organizado a lo largo y ancho del país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron una organización delictiva que sustraía cables en diferentes puntos de la ciudad balnearia de Mar del Plata. Hubo tres allanamientos, al cabo de los cuales se logró el arresto de seis involucrados.

La presente causa tuvo su génesis como consecuencia de una denuncia radicada por una reconocida compañía de telecomunicaciones. A través de la misma, sus autoridades alertaron acerca de una serie de robos del cableado de red en la citada localidad costera que, consecuentemente, generaron la interrupción de las comunicaciones móviles en varias zonas.

Con la debida anuencia del Juzgado Federal N°3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, tomó intervención la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata a los efectos de investigar el correspondiente caso e identificar a los responsables.

Producto de diversos análisis de registros fílmicos, vigilancias encubiertas y minuciosos seguimientos, se logró individualizar a seis sujetos que actuaban como miembros de una estructura delictiva que se encargaba de la mencionada sustracción del tendido de telecomunicaciones.

“NO TODO ES LO QUE PARECE”

El modus operandi del grupo era claro, contundente y requería una sofisticada planificación y posterior ejecución: los delincuentes se abastecían de dos vehículos —un camión de carga y una camioneta particular— a los cuales les adherían identificaciones alusivas a entidades prestadoras de servicios, con el objetivo de aparentar un trabajo legítimo sobre la vía pública.

Como parte de las tareas de campo, los uniformados colocaron un dispositivo de rastreo satelital (GPS) sobre la camioneta en cuestión, lo cual posibilitó determinar los desplazamientos efectuados por los sospechosos.

En ese aspecto, se estableció que los mismos utilizaban otros dos automóviles de apoyo y se valían de una indumentaria laboral propia de operarios de servicios. También empleaban elementos relacionados a dicha actividad; todo ello para no despertar la atención de cualquier ciudadano y realizar la indebida extracción y traslado del material.

A medida de que avanzaba la causa, se localizaron tres domicilios vinculados a los implicados, emplazándose estos sobre las calles Rosales, Cataluña y 429, en Mar del Plata.

ALLANAMIENTOS: SEIS DETENIDOS Y UN INTENTO DE ESCAPE DESDE LAS ALTURAS

Con el total de las pruebas aportadas, la judicatura actuante ordenó la realización de los correspondientes procedimientos. Atento a ello, los funcionarios policiales irrumpieron en las fincas y materializaron el arresto de los seis sospechosos, todos hombres y de nacionalidad argentina.

Es dable destacar que dos de ellos intentaron darse a la fuga arrojándose desde el tercer piso de un balcón, sufriendo diversas lesiones y debiendo ser trasladados hacia un nosocomio de cercanía bajo custodia policial. En ese aspecto, se hace saber que fue necesaria la intervención de personal especializado de Bomberos de la provincia de Buenos Aires.

Durante los allanamientos, desarrollados de forma simultánea, se incautaron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos (entre ellos el camión y la camioneta asociados a la comisión de los delitos), 11.266.000 pesos en efectivo, 4.200 dólares, una réplica de pistola, gran cantidad de recortes de caño de cobre, una bomba de agua, indumentaria relacionada a los ardides, tres HT, numerosos bolsones, varias dosis de marihuana y demás elementos de interés para la causa.

Cabe señalar que dos de los detenidos poseían antecedentes por “Tentativa de robo” y “Robo calificado”, respectivamente.

Los arrestados, mayores de edad, quedaron junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por el delito de “sustracción del cableado” y por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).